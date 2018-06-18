12:11
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 18°C
  • вторник
    28°C 18°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Брэд Питт впервые за долгое время провел выходные с детьми

178 Читати новину українською
Брэд Питт с детьми
Брэд Питт с детьми / Фото из открытых источников

Голливудская киноактриса Анджелина Джоли, похоже, пошла навстречу своему экс-мужу Брэду Питту, который смог провести время с детьми в выходные и в День отца 17 июня.

Об этом сообщают на People.

По словам инсайдеров, этот день стал действительно особенным для звезды Голливуда, ведь он наконец смог увидеться с собственными детьми. Мужчина отвез сыновей и дочерей в Лондон, где сейчас у него проходят съемки.

Читайте также: Анджелина Джоли переживает затяжной развод с Брэдом Питтом

Однако в каком составе и при каких обстоятельствах произошла встреча, не сообщается. Но в западных СМИ отмечают, что это уже существенный сдвиг в отношениях семьи, поскольку Джоли в прошлом году не позволила детям встретиться с папой.

Брэд Питт с детьми

Стоит добавить, что у Питта и Джоли шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 13-летняя Захара, 14-летний Пакс, 11-летняя Шайло и 9-летние близнецы Нокс и Вивьен.

На выходных актриса побывала с миссией ООН в иракском городе Мосул. Она встретилась с жителями города, которые вернулись в свои дома после того, как в прошлом году правительственным войскам удалось отбить Мосул в террористов.

Напомним, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Сейчас пара решает судебные вопросы, в частности, супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса. Старший сын Мэддокс уже заявил, что хочет жить с отцом.

Теги: Голливуд LifeStyle Дети Звездные разводы Анджелина Джоли Брэд Питт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
сегодня, 12:09 Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
Володимир Співаковський 8
В России медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка: жуткое видео
сегодня, 09:43 В России медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка: жуткое видео
442
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Как финал Лиги Чемпионов повлиял на имидж Украины: впечатления фанов
сегодня, 09:58 Как финал Лиги Чемпионов повлиял на имидж Украины: впечатления фанов
Олена Кук 555
Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
сегодня, 08:40 Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
Ольга Черненко 1275
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук