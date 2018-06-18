Брэд Питт впервые за долгое время провел выходные с детьми

Голливудская киноактриса Анджелина Джоли, похоже, пошла навстречу своему экс-мужу Брэду Питту, который смог провести время с детьми в выходные и в День отца 17 июня.

Об этом сообщают на People.

По словам инсайдеров, этот день стал действительно особенным для звезды Голливуда, ведь он наконец смог увидеться с собственными детьми. Мужчина отвез сыновей и дочерей в Лондон, где сейчас у него проходят съемки.

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Однако в каком составе и при каких обстоятельствах произошла встреча, не сообщается. Но в западных СМИ отмечают, что это уже существенный сдвиг в отношениях семьи, поскольку Джоли в прошлом году не позволила детям встретиться с папой.

Брэд Питт с детьми

Стоит добавить, что у Питта и Джоли шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 13-летняя Захара, 14-летний Пакс, 11-летняя Шайло и 9-летние близнецы Нокс и Вивьен.

На выходных актриса побывала с миссией ООН в иракском городе Мосул. Она встретилась с жителями города, которые вернулись в свои дома после того, как в прошлом году правительственным войскам удалось отбить Мосул в террористов.

Напомним, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Сейчас пара решает судебные вопросы, в частности, супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса. Старший сын Мэддокс уже заявил, что хочет жить с отцом.