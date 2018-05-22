Брэдли Купер и Ирина Шейк не смогли спрятаться от назойливых папарацци

Вернувшись в Нью-Йорк с Каннского кинофестиваля, популярная модель Ирина Шейк уже успела несколько раз попасть под прицелы папарацци. На этот раз ее сфотографировали рядом с актером Брэдли Купером.

Звездная пара пыталась незаметно пробраться в кино на специальный показ фильма "Соло. Звездные Войны. История" с запасного входа, однако скрыться от фотографов им все же не удалось.

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Стоит отметить, интерес к знаменитостям не ослабевает, наоборот, поклонники жаждут пикантных подробностей личной жизни звезд, а журналисты то и дело пытаются узнать о грядущем бракосочетании Ирины и Брэдли, попутно приписывая Шейк вторую беременность.

Сами звезды слухи из СМИ не комментируют, а в интервью про дела семейные не рассказывают, да и на официальных мероприятиях вдвоем они появляются крайне редко.