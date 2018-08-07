Бронированный смартфон Ulefone Armor 5 можно купить за 200 долларов
Компания Ulefone открыла для предзаказа свой бронированный смартфон Armor 5. Устройство имеет безрамочный экран и вырез вверху.
Об этом пишет 4pda.ru.
Устройство оснащено 8-ядерным процессором MediaTek MT6763 с частотой 2,0 ГГц. Он имеет 4 ГБ оперативки и 64 ГБ флеш-памяти. Основная камера имеет разрешение 16 Мп.
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Также смартфон получил мощную батарею 5 000 мАч с поддержкой быстрой беспроводной зарядки Qi.
Ulefone Armor 5 получил бронированный корпус
Корпус оснащен защитой от воды и пыли по стандарту IP68, поэтому Ulefone Armor 5 выдержит сутки в воде на глубине до метра или час под 1,5-метровым слоем воды. Он также получил сканер отпечатков пальцев и функцию сканирования лица.
На смартфоне Ulefone Armor 5 установлен модуль NFC с поддержкой Google Pay, что позволяет рассчитываться с помощью устройства.
Стоимость смартфона по предзаказу составляет чуть меньше 200 долларов (5400 гривен).
Ulefone Armor 5 получил мощную батарею
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