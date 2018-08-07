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Бронированный смартфон Ulefone Armor 5 можно купить за 200 долларов

55 Читати новину українською
Смартфон Ulefone Armor 5
Смартфон Ulefone Armor 5 / 4pda.ru

Компания Ulefone открыла для предзаказа свой бронированный смартфон Armor 5. Устройство имеет безрамочный экран и вырез вверху.

Об этом пишет 4pda.ru.

Устройство оснащено 8-ядерным процессором MediaTek MT6763 с частотой 2,0 ГГц. Он имеет 4 ГБ оперативки и 64 ГБ флеш-памяти. Основная камера имеет разрешение 16 Мп.

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Также смартфон получил мощную батарею 5 000 мАч с поддержкой быстрой беспроводной зарядки Qi.

Ulefone Armor 5

Ulefone Armor 5 получил бронированный корпус

Корпус оснащен защитой от воды и пыли по стандарту IP68, поэтому Ulefone Armor 5 выдержит сутки в воде на глубине до метра или час под 1,5-метровым слоем воды. Он также получил сканер отпечатков пальцев и функцию сканирования лица.

На смартфоне Ulefone Armor 5 установлен модуль NFC с поддержкой Google Pay, что позволяет рассчитываться с помощью устройства.

Стоимость смартфона по предзаказу составляет чуть меньше 200 долларов (5400 гривен).

Ulefone Armor 5

Ulefone Armor 5 получил мощную батарею

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Теги: Смартфоны Техно
Источник: 24 Канал
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