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      Бросали шины и 5-гривневые купюры: в Харькове тысячи людей вышли на митинг против Кернеса

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      В Харькове более тысячи человек вышли на акцию "Марш злых харьковчан". От здания мэрии толпа пришла до гостиницы, где живет харьковский голова Геннадий Кернес. Более получаса горожане скандировали "Долой" и "Кернес, ни играй с городом в наперстки".

      Многолюдная толпа пришел в мэрию из-за того, что 5 дней городские власти Харькова не выполняют решение суда и не возвращает предыдущие цены на проезд.

      Читайте также: Транспортный скандал в Харькове: активисты подожгли мусорный бак перед мэрией

      Кроме активистов общественных организаций марш собрал и рядовых горожан.

      Почему в Харькове возникла проблема?
      С 7 февраля за проезд в метро пассажиры стали платить 8 гривен, то есть на 3 гривны больше, а трамваи-троллейбусы подорожали с 4 до 6 гривен. Юристы Харьковского антикоррупционного центра нашли несколько нарушений в процедуре принятия тарифов и пошли в суд. На документе не та подпись, а сами тарифы никто не согласовал с регуляторной комиссией. Окружной административный суд заморозил решение на время рассмотрения дела, но в мэрии судебное решение игнорируют.

      "По нашему мнению, эти деньги, которые они получают сейчас, являются незаконными, так как это мошенничество. А с учетом того, что это сотни тысяч гривен ежедневно – это мошенничество в особо крупных размерах, совершенные группой лиц по предварительному сговору", – сказал активист Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк.

      Мітинг у Харкові через транспортний скандал
      Митинг в Харькове из-за транспортного скандала

      Отель от "злых харьковчан" защищал кордон полиции. Под стеклянные двери активисты положили шины, но поджигать их не стали. Акция прошла без беспорядков, хотя кто-то из толпы все же зажег дымовую шашку.

      Наконец горожане решили "скинуться" мэру на проезд – по 8 гривен. А еще Геннадия Кернеса попросили не играть в наперстки.


      В городе прошел "Марш злых харьковчан"

      В конце концов на входе в отель активисты наклеили судебное постановление и несколько разъяренных смайликов. Ни из мэрии, ни из отеля к людям так никто и не вышел. Между тем из-за невыполнения чиновниками мэрии решения суда прокуратура уже открыла уголовное производство.

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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Протесты Геннадий Кернес Деньги Транспорт
      Источник: 24 канал
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