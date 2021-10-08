"Бросила" на деньги: днепрянка выманила более 50 тысяч за квадроцикл, которого не имела
Источник:Нацполиция Харьковской области
Жительница Никополя выманила у мужчины 57 тысяч гривен. Она разместила объявление в интернете о продаже квадроцикла по предоплате. Покупатель перевел ей средства, а она взамен приобретенное ему не отдала.
В квартире злоумышленницы полицейские провели обыски. Там правоохранители нашли деньги, банковские карты и другие доказательства мошенничества. Об этом сообщили 7 октября.
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Выманивала деньги в интернете
Женщина разместила объявление в интернете, что якобы продает квадроцикл за 57 тысяч гривен. К ней обратился мужчина, от которого она выманила деньги наперед. Клиент взамен свой товар не получил.
Харьковские полицейские провели обыск в квартире мошенницы. Правоохранители изъяли мобильные телефоны с информацией о совершенном преступлении, банковские карты, симкарточки, роутер, денежные средства.
Днепрянка выманивала деньги в интернете за мнимый товар / Фото Нацполиции
Делала это не впервые
В мобильном полицейские нашли информацию о еще одном обмане в интернете. Днепрянка получила 2 тысячи гривен за якобы продажу дров на сайте.
Злоумышленнице сообщили о подозрении по статье "мошенничество". Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
Злоумышленнице может грозить до 8 лет лишения свободы / Фото Нацполиции