Недалеко от временно оккупированного Мелитополя кадыровцы напали на блокпост россиян. Они бросили дымовую шашку и началась стрельба.

Кадыровские боевики в момент столкновения находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщили 24 каналу собственные источники в разведке.

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Россияне подстрелили пьяных кадыровцев

Все началось с того, что кадыровцы решили напиться и прокатиться по городу на автобусе ПАЗ. Однако помешали служащие российской армии с нашивками военной полиции.

Как следствие, после недолгого спора кадыровцы бросили дымовую шашку, а по ним стали стрелять. Однако меткость российских солдат оставляет желать лучшего, поскольку никто не погиб. Однако уже известно о нескольких госпитализированных "гостях с гор".

Похожее происходит на Херсонщине

По состоянию на 17 июня было зафиксировано несколько конфликтов между оккупантами на территории Херсонщины, которую они временно удерживают под своим контролем. Преимущественно не могут поделить между собой власть буряты и чеченцы.

В Херсоне, Чернобаевке и Новой Каховке они устраивают не только драки, но и перестрелки. Местные жители подчеркивают, что такая борьба за "сферу влияния" в регионе длится уже несколько месяцев.

Россияне там сжигают трупы своих военных

Также в Херсонской области зафиксированы уже и другие ужасные проявления отношения россиян к "своим". Они начали сжигать тела других россиян в Херсонской области. Уже есть даже фото с цинковыми гробами, которые вместо России прибыли в местные лесополосы.

Они вывозят своих убитых военных за город и уничтожают в подготовленном котловане с шинами. Это делают только для того, чтобы говорить родственникам, что солдаты якобы пропадают без вести. Командиры подразделений не только участвуют в этом, но и занимаются присвоением компенсаций, которые должны были поступить родственникам погибших. Что касается высшего руководства армии, то оно просто закрывает глаза, чтобы получать свой процент с этих афер.

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