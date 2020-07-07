После скандалов в Кагарлыке и Броварах сменили районных руководителей полиции
После громких преступлений в Кагарлыке и Броварах сменили местных районных руководителей полиции. Новым руководителем Броварского отдела полиции назначили Максима Скидана. Обуховский отдел полиции возглавил Олег Петренко.
Заплямували усіх поліцейських, – Нєбитов
Про кадрові ротації повідомив у фейсбуці голова Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов. Він запевнив, що система змінилась.
До теми Зґвалтування в Кагарлику: новим підозрюваним обрали запобіжні заходи
Останні ганебні події в Кагарлику окремих експоліцейських, на жаль, стараннями "експертів", "політиканів" та інших "фахівців" по всіх справах, заплямували за старою міліцейською схемою усіх працівників поліції. А їх в області – 6300 співробітників,
– написав Нєбитов.
Керівник поліції Київської області наголосив, що в Кагарлику поліцейські не мали наміру приховати жодних злочинів і посприяли затриманню своїх ексколег. Щодо Броварів, то вважає Нєбитов, саме завдяки вдалим діям поліції затримали 46 підозрюваних.
Що відомо про зґвалтування у Кагарлику
- 23 травня 2 правоохоронців побили та зґвалтували 26-річну жінку у поліцейському відділку в Кагарлику.
- У цей час у відділку поліції був ще один чоловік, якого правоохоронці також побили.
- Поліцейських затримали вранці 25 травня – це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів.
- 26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Підозрювані своєї провини не визнають.
- Кагарлицьке відділення поліції вирішили ліквідувати.
- ДБР встановило ще двох працівників поліції з кагарлицького відділення, причетних до катувань. Вже 3 липня суд обрав для них запобіжні заходи: одному – цілодобовий домашній арешт, другому – утримання під вартою.
Коротко про стрілянину у Броварах
- Перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня між людьми, які займаються пасажирськими перевезеннями та нелегальними перевізниками.
- У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей.
- Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень.
- Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників.
- Поліція відкрила кримінальне провадження, розслідування триває.
- Частині суд уже обрав запобіжні заходи. Найсуворіший з них – арешт на два місяці без права застави.