Брынзак готов покинуть Федерацию биатлона Украины и назвал главные проблемы для преемника

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что готов покинуть свою должность. Однако он сразу назвал главные проблемы, с которыми придется столкнуться его преемнику.

"Допустим, я поддамся на волну негативных высказываний и уйду из биатлона. Я готов хоть сегодня. И что дальше? Сразу уйдут все спонсоры, которые поддерживают команду на основе личных контактов. И кто будет вникать, заниматься всем этим? У меня еще хватает сил и знаний, чтобы развивать биатлон в Украине на достойном уровне. Это только кажется, что все хорошо, механизм работает сам по себе, и надо просто молодого менеджера. А на самом деле каждый день приходится вникать в огромное количество проблем, понимать, что происходит на самых разных направлениях", – заявил Брынзак в комментарии biathlon.com.ua.

Причиной для таких слав Брынзака стала жесткая критика членов команды, которые отвечают за подготовку лыж к гонкам со стороны украинского биатлониста Дмитрия Пидручного. Также украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о том, что в команде не смогли хорошо подготовить лыжи к гонкам, что и стало причиной ее неудач.

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При этом глава Федерации биатлона озвучил уже свою следующую цель.

"Конечно, без ошибок не обходилось – не ошибается только тот, кто не работает. Но сказать, что наша команда работала неэффективно – большая несправедливость. Я уверен, что после предыдущей Олимпиады мы обязаны создать команду на Пекин-2022. Это вопрос принципа", – рассказал Владимир Брынзак.

Он также назвал, какие есть проблемы с биатлоном в Украине – от отсутствия трасс для тренировки до денег на выезды.

"С одной стороны, у нас кричат: давайте спорт, надо молодежь подтягивать. А посмотрите, что творится на местах? В Тернополе единую специализированную биатлонную школу закрыли, с базой и трассой так ничего и не решили. В Буковеле собрались строить комплекс – по сомнительным мотивам сорвали тендер. В Сумах трасса аварийная, не ремонтируется. В Тисовце трасса аварийная, на ней уже нельзя тренироваться. Школы на местах не финансируются – нет денег на инвентарь, на участие в собрании, только на зарплату, выезды на соревнования – очень часто за счет родителей. Ничего подобного нет ни в одной стране! Там люди приходят на тренировки – вот вам лыжи, винтовка, патроны, лыжероллерная трасса, мишени, транспорт – все налажено. А у нас ни одной трассы, ни одного нормального стрельбища. Пока занимается ребенок – куда не шло, а как только старшие, и в национальную команду не попал – нет ни зарплат, ни обеспечения, нет резона продолжать заниматься", – подытожил Брынзак