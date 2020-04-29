БТР, БМП, артиллерия и сотни единиц оружия: на Востоке обнаружили рекордный арсенал – фото

На востоке Украины в Донецкой и Днепропетровской областях обнаружили рекордный арсенал оружия. Кроме сотен единиц стрелкового оружия, тысяч мин и гранат, настоящим украшением стали БМП-2К и бронетранспортер БТР-70.

Об обнаруженном военной прокуратурой рекордный арсенал оружия, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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Как оружие нашли в рекордном схроне

противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" (100 миллиметров),

МТ-12 "Рапира" (100 миллиметров), два миномета 2Б11 (120 миллиметров),

2Б11 (120 миллиметров), миномет "Василек" (82 миллиметра),

"Василек" (82 миллиметра), противотанковое ружье Дегтярева (14,5 миллиметров),

Дегтярева (14,5 миллиметров), два автоматических резьбовых артиллерийские орудия 2А42 (30 миллиметров),

2А42 (30 миллиметров), 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 "Фагот",

9К111 "Фагот", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним,

и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 миллиметров),

АГС-17 (30 миллиметров), ручной пулемет РПК (5,45 миллиметра),

РПК (5,45 миллиметра), два пулемета Максима (7,62 миллиметра),

Максима (7,62 миллиметра), два пулемета ПКТ (7,62 миллиметра),

ПКТ (7,62 миллиметра), пулемет ДШК (12,7 миллиметра),

ДШК (12,7 миллиметра), пять гранатометов РПГ-7,

РПГ-7, пять подствольных гранатометов ,

, 25 автоматов АК различных калибров и систем,

АК различных калибров и систем, три единицы оружия неизвестного образца калибра (7,62 миллиметра и 12,7 миллиметра),

пистолет АПС (9 мм).

Кроме самого оружия, в арсенале были обнаружены также тысячи патронов, а также различного рода взрывчатка:

несколько сотен 122-миллиметровых выстрелов к пушке Д-30

1000 500 штук мин калибра 120 миллиметров,

300 единиц 100-миллиметровых выстрелов к пушке МТ-12 "Рапира",

1000 штук 82-миллиметровых мин и 73-миллиметровых выстрелов ПГ-9С,

5000 штук 30-миллиметровых выстрелов ВОГ-17М,

сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26

более 1000 гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО,

десятки тысяч патронов калибра 12,7, 14,5 и 23 миллиметра,

полмиллиона патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра,

более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении или переработке огнестрельного оружия. Организаторам арсенала грозит до 12 лет за решеткой.

Правоохранители и военные решают, как безопасно организовать хранение обнаруженного оружия и боеприпасов. Ее планируют отправить на полевые склады ООС.

Рекордный арсенал оружия обнаружили на Востоке Украины: смотрите фото