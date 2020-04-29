БТР, БМП, артиллерия и сотни единиц оружия: на Востоке обнаружили рекордный арсенал – фото
На востоке Украины в Донецкой и Днепропетровской областях обнаружили рекордный арсенал оружия. Кроме сотен единиц стрелкового оружия, тысяч мин и гранат, настоящим украшением стали БМП-2К и бронетранспортер БТР-70.
Об обнаруженном военной прокуратурой рекордный арсенал оружия, сообщает штаб Операции Объединенных сил.
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Как оружие нашли в рекордном схроне
- противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" (100 миллиметров),
- два миномета 2Б11 (120 миллиметров),
- миномет "Василек" (82 миллиметра),
- противотанковое ружье Дегтярева (14,5 миллиметров),
- два автоматических резьбовых артиллерийские орудия 2А42 (30 миллиметров),
- 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 "Фагот",
- две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним,
- станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 миллиметров),
- ручной пулемет РПК (5,45 миллиметра),
- два пулемета Максима (7,62 миллиметра),
- два пулемета ПКТ (7,62 миллиметра),
- пулемет ДШК (12,7 миллиметра),
- пять гранатометов РПГ-7,
- пять подствольных гранатометов,
- 25 автоматов АК различных калибров и систем,
- три единицы оружия неизвестного образца калибра (7,62 миллиметра и 12,7 миллиметра),
- пистолет АПС (9 мм).
Кроме самого оружия, в арсенале были обнаружены также тысячи патронов, а также различного рода взрывчатка:
- несколько сотен 122-миллиметровых выстрелов к пушке Д-30
- 1000 500 штук мин калибра 120 миллиметров,
- 300 единиц 100-миллиметровых выстрелов к пушке МТ-12 "Рапира",
- 1000 штук 82-миллиметровых мин и 73-миллиметровых выстрелов ПГ-9С,
- 5000 штук 30-миллиметровых выстрелов ВОГ-17М,
- сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26
- более 1000 гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО,
- десятки тысяч патронов калибра 12,7, 14,5 и 23 миллиметра,
- полмиллиона патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра,
- более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении или переработке огнестрельного оружия. Организаторам арсенала грозит до 12 лет за решеткой.
Правоохранители и военные решают, как безопасно организовать хранение обнаруженного оружия и боеприпасов. Ее планируют отправить на полевые склады ООС.
Рекордный арсенал оружия обнаружили на Востоке Украины: смотрите фото