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      БТР, БМП, артиллерия и сотни единиц оружия: на Востоке обнаружили рекордный арсенал – фото

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      В Донецкой и Днепропетровской областях обнаружили рекордный арсенал оружия
      В Донецкой и Днепропетровской областях обнаружили рекордный арсенал оружия / Коллаж 24 канала

      На востоке Украины в Донецкой и Днепропетровской областях обнаружили рекордный арсенал оружия. Кроме сотен единиц стрелкового оружия, тысяч мин и гранат, настоящим украшением стали БМП-2К и бронетранспортер БТР-70.

      Об обнаруженном военной прокуратурой рекордный арсенал оружия, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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      • противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" (100 миллиметров),
      • два миномета 2Б11 (120 миллиметров),
      • миномет "Василек" (82 миллиметра),
      • противотанковое ружье Дегтярева (14,5 миллиметров),
      • два автоматических резьбовых артиллерийские орудия 2А42 (30 миллиметров),
      • 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 "Фагот",
      • две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним,
      • станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 миллиметров),
      • ручной пулемет РПК (5,45 миллиметра),
      • два пулемета Максима (7,62 миллиметра),
      • два пулемета ПКТ (7,62 миллиметра),
      • пулемет ДШК (12,7 миллиметра),
      • пять гранатометов РПГ-7,
      • пять подствольных гранатометов,
      • 25 автоматов АК различных калибров и систем,
      • три единицы оружия неизвестного образца калибра (7,62 миллиметра и 12,7 миллиметра),
      • пистолет АПС (9 мм).

      Кроме самого оружия, в арсенале были обнаружены также тысячи патронов, а также различного рода взрывчатка:

      • несколько сотен 122-миллиметровых выстрелов к пушке Д-30
      • 1000 500 штук мин калибра 120 миллиметров,
      • 300 единиц 100-миллиметровых выстрелов к пушке МТ-12 "Рапира",
      • 1000 штук 82-миллиметровых мин и 73-миллиметровых выстрелов ПГ-9С,
      • 5000 штук 30-миллиметровых выстрелов ВОГ-17М,
      • сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26
      • более 1000 гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО,
      • десятки тысяч патронов калибра 12,7, 14,5 и 23 миллиметра,
      • полмиллиона патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра,
      • более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций.

      Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении или переработке огнестрельного оружия. Организаторам арсенала грозит до 12 лет за решеткой.

      Правоохранители и военные решают, как безопасно организовать хранение обнаруженного оружия и боеприпасов. Ее планируют отправить на полевые склады ООС.

      Рекордный арсенал оружия обнаружили на Востоке Украины: смотрите фото

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Офис генпрокурора Операция Объединенных сил Оружие
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