Бубенчика необходимо отпустить: журналист привел ряд аргументов в защиту активиста Майдана

Активиста Майдана Ивана Бубенчика надо отпустить. Он не может быть осужден по делу о якобы расстреле "Беркута" во время Майдана в 2014 году, и на то существует ряд причин.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

Так, он напомнил, что принятый в Украине сразу после Евромайдана закон об амнистии участникам протестов запрещает любые процессуальные действия против майдановцев.

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"Однако в законе не предусмотрена амнистия подозреваемым по статье 115" умышленное убийство ". Бубенчика и второго подозреваемого Липского, владельца карабина "Сайга", ГПУ обвиняет в убийстве, совершенном в сговоре группой лиц. Обвинение противоречит закону об амнистии, поскольку в группе лиц, прямо или косвенно участвовали в самообороне от "Беркута" и тем самым способствовали действиям Бубенчика – десятки тысяч участников революции. Стрельба из консерватории – это один из частных случаев сопротивления нападениям правоохранителей на граждан ", – говорится в заметке Бутусова.

Журналист также отметил, что Бубенчик не проходит в еще каких-то уголовных делах, он не профессиональный киллер и не преступник.

"Он участник войны в составе добровольческого батальона МВД "Днепр". То есть, не провокатор – а убежденный патриот своей страны", – подчеркнул Бутусов.

Кроме того, Бутусов обратил внимание на то, что Бубенчик дал достаточно противоречивое интервью, в котором признался, что якобы дважды стрелял в офицеров.

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А ему инкриминируют три выстрела – двух убитых и одного раненого, среди которых офицеров нет. Другие участники событий в консерватории, начиная с Владимира Парасюка, говорят, что стреляли из карабина разные люди, он был единственным оружием самообороны с нарезным стволом. Доказательств, что смертельные выстрелы сделал именно Иван – нет,

– отметил журналист.

Бутусов также отметил, что обвинение выдвинуто против владельца карабина и участника революции Липского, который не стрелял. Липский уклонился от общения с прокуратурой на основании закона об амнистии и уехал в Польшу, и был объявлен в международный розыск.

"Действия людей в консерватории невозможно рассматривать вне контекста событий. К моменту того, как из консерватории открыли ответный огонь за 18-19 в Украине были убиты и смертельно ранены правоохранителями более 30 участников акций протеста. Это и стало одной из причин революции", – подчеркнул журналист.

Необходимо добровольное согласие, чтобы участники событий в консерватории дали показания ГПУ. Это нельзя сделать, обвиняя в лице Ивана Бубенчика весь революционный народ Украины. Иван Бубенчик должен быть освобожден. Иначе в сговоре с целью убийства ГПУ придется обвинить всех, кто 18-20 февраля помогал совершить революцию в Киеве,

– резюмировал Бутусов.

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Напомним, во Львовской области задержали и доставили в Печерский райсуд Киева активиста Майдана Ивана Бубенчика, который признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам. Бубенчику было объявлено о подозрении в совершении преступления. Вечером 3 апреля во Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для Бубенчика, однако заседание перенесли на неопределенный срок.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 стрелял в силовиков из консерватории.



По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.