Об этом 10 апреля заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он призвал ученых комплексно исследовать зверства россиян в Киевской области.

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"Буча произошла не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, лелеяли превосходство россиян и закладывали почву для зверств", – написал Кулеба.

Еще одно видеодоказательство

Россияне цинично заявляют, что не причастны к массовым убийствам в Киевской области. Однако есть тысячи доказательств противоположного. В частности, недавно опубликовали видео, где видно, как оккупанты убивали украинцев.

Это даже подтвердило российское издание "Медуза". Подчеркнули, что геолокация погибших, зафиксированных дроном, полностью соответствует тому, что сообщили украинские правоохранители и журналисты.