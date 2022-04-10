Буча произошла не за один день – Россия закладывала почву для зверств, – Кулеба

Российская пропаганда на протяжении многих лет демонизировала украинцев. Она готовила оправдание для массовых убийств.

Об этом 10 апреля заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он призвал ученых комплексно исследовать зверства россиян в Киевской области.

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"Буча произошла не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, лелеяли превосходство россиян и закладывали почву для зверств", – написал Кулеба.

Еще одно видеодоказательство

Россияне цинично заявляют, что не причастны к массовым убийствам в Киевской области. Однако есть тысячи доказательств противоположного. В частности, недавно опубликовали видео, где видно, как оккупанты убивали украинцев.

Это даже подтвердило российское издание "Медуза". Подчеркнули, что геолокация погибших, зафиксированных дроном, полностью соответствует тому, что сообщили украинские правоохранители и журналисты.

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