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Bud и Jim Beam выпустят пиво со вкусом виски

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Алкогольные бренды выпустят пиво со вкусом виски
Алкогольные бренды выпустят пиво со вкусом виски / Maxim

Два популярных алкогольных бренда Budweiser и Jim Beam совместно с корпорацией Anheuser-Busch InBev планируют выпустить совместный напиток.

Любителям пива и виски больше не нужно будет выбирать, ведь скоро появится напиток, сочетающий в себе вкусы обоих видов алкоголя, пишет журнал Maxim.

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Речь идет о серии лимитированного пива Reserve Copper Lager. Планируется, что новый лагер поступит в продажу уже в сентябре этого года.

Пиво сварят из двухрядного ячменя и будут выдерживать на бондарных клепках – дубовых дощечках, из которых изготавливаются бочки Jim Beam. Это позволит предоставить эксклюзивному пиву аромат и вкус обожженного дуба с оттенками орехов, карамели и ванили.

Коллаборация Budweiser с Jim Beam станет знаковой для пивоваренного рынка, где бренд Budweiser в последние годы переживает спад продаж. По данным производителей, такой хитрый ход бренда привлечет внимание к пиву и повысит продажи продукции.

Теги: LifeStyle Алкоголь Пиво
Источник: 24 Канал
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