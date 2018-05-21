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Будем апеллировать в международные суды, – МИД Украины о задержании РФ крымских татар в Крыму

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МИД Украины прокомментировало задержание РФ крымских татар в Крыму
МИД Украины прокомментировало задержание РФ крымских татар в Крыму / Фото из открытых источников

В понедельник, 21 мая, спецслужбы России в оккупированном Крыму задержали двух человек по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Министерство иностранных дел Украины осудило задержание Россией крымских татар.

Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

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"Очередные незаконные задержания в Крыму. Оккупант пытается подавить волю крымских татар. Осуждаем и дальше будем апеллировать в международные суды", – заявила Беца.

Напомним, утром, 21 мая, в аннексированном Крыму ФСБ России задержали двух жителей Бахчисарайского района. По сообщения российских спецслужб, их подозревают в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которая запрещена в России как террористическая организация.

Теги: Новости политики Аннексия Крыма МИД Украины ФСБ
Источник: 24 Канал
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