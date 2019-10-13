20:01
13 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      "Будем действовать строго": совместное заявление МВД, СБУ и СНБО накануне акций 14 октября

      274 Читати новину українською
      Совещание силовиков накануне массовых акций в понедельник
      Совещание силовиков накануне массовых акций в понедельник / mvs.gov.ua

      Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны обнародовали совместное предупреждение накануне акций 14 октября. Силовики будут действовать в этот день "строго и внимательно", чтобы избежать провокаций.

      Руководители правоохранительных органов отметили, что участники боевых действий есть не только со стороны протестующих. В заявлении говорится, что каждый третий полицейский, нацгвардеец и сотрудник СБУ участвовал в войне на Донбассе.

      Читайте также: День защитника Украины-2019: программа мероприятий в Киеве и других городах

      Завтра – день памяти и уважения. Он не может и не должен стать днем ​​раскола и слабости! Наш общий враг никуда не делся вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации,
      – говорится в тексте заявления.

      Силовики напомнили об огромном количестве погибших украинских воинов. По их словам, украинцы не могут позволить агрессору использовать распри внутри государства.

      Больше о празднике 14 октября: что нужно знать о Дне защитника Украины

      Отметим, что День защитника Украины в 2019 году выпадает на понедельник. Этот день будет официальным выходным.

      Коротко о мероприятиях в Киеве в День защитника Украины:

      • 7-13 октября будет патриотическая программа "За Украину, за ее свободу, честь и славу, за народ!" в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.

      • 10-27 октября в Музее истории города Киева запланирована выставка ко Дню защитника Украины.

      • 11 октября торжественно поздравят ветеранов войны, участников АТО и ООС, которые находятся в клиническом госпитале ветеранов войны в Пуще-Водице.

      • 14 октября, 13:00-17:00, "Певческое поле" – праздничная концертная программа "Мужественные и несокрушимые" с участием художественных любительских коллективов. В программе концерта произведения украинских классиков патриотического направления, казацкие, стрелецкие и украинские народные песни, вокальные произведения в исполнении солистов и хореографические номера.

      • 14 октября, 12:00-14:30, ул. Крещатик, 36, возле здания Киевского городского совета общегородское праздничное мероприятие ко Дню защитника Украины.

      • 14 октября, 18:00-21:00, Дворец спорта торжественный вечер, посвященный Дню защитника Украины "Они присягнули на мир и свободу!"

      Марши Защитников в Киеве и Львове

      14 октября в 11:00 на Михайловской площади в Киеве состоится марш в поддержку Виталия Маркива, заключенного в Италии уже третий год.

      На час позже, в 12:00, в Офис Президента Украины придут активисты, жители прифронтовой зоны, переселенцы, участники АТО и ООС. Они будут требовать не допустить разведения войск из прифронтовых населенных пунктов, контролирующих Вооруженные Силы Украины.

      Во Львове в 11:00 возле памятника В. Чорноволу рядом со Львовской областной государственной администрацией состоится митинг "Нет Капитуляции". После участники пройдут торжественным маршем защитников к памятнику Тарасу Шевченко.

      blog_ava
      Гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 года для всех знаков Зодиака
      сегодня
      1411
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Дань защитника Украины Протесты СНБО Новости Киева Арсен Аваков Министерство внутренних дел СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: сыр по 58 грн, 14 часов "спасибо" и торжественное российское болото
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: сыр по 58 грн, 14 часов "спасибо" и торжественное российское болото
      Северин Трач 4
      Самые смешные моменты пресс-марафона Зеленского и платные дороги в Украине – видео недели
      сегодня , 19:30 Самые смешные моменты пресс-марафона Зеленского и платные дороги в Украине – видео недели
      Альона Захарова 75
      Я на війні з 16 років, – розвідниця Аліна розповіла, що дійсно важливо для військових
      сегодня , 19:00 Я на війні з 16 років, – розвідниця Аліна розповіла, що дійсно важливо для військових
      Повернись живим 1831
      Оточення Зеленського почало масовий наступ на ФОПів
      сегодня , 18:30 Оточення Зеленського почало масовий наступ на ФОПів
      Дмитро Гнап 522
      Як частина "слуг народу" ледь не обдурила українців та Зеленського
      сегодня , 16:30 Як частина "слуг народу" ледь не обдурила українців та Зеленського
      Віталій Шабунін 418
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук