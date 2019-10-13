"Будем действовать строго": совместное заявление МВД, СБУ и СНБО накануне акций 14 октября

Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны обнародовали совместное предупреждение накануне акций 14 октября. Силовики будут действовать в этот день "строго и внимательно", чтобы избежать провокаций.

Руководители правоохранительных органов отметили, что участники боевых действий есть не только со стороны протестующих. В заявлении говорится, что каждый третий полицейский, нацгвардеец и сотрудник СБУ участвовал в войне на Донбассе.

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Завтра – день памяти и уважения. Он не может и не должен стать днем ​​раскола и слабости! Наш общий враг никуда не делся – вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации,

– говорится в тексте заявления.

Силовики напомнили об огромном количестве погибших украинских воинов. По их словам, украинцы не могут позволить агрессору использовать распри внутри государства.

Больше о празднике 14 октября: что нужно знать о Дне защитника Украины

Отметим, что День защитника Украины в 2019 году выпадает на понедельник. Этот день будет официальным выходным.

Коротко о мероприятиях в Киеве в День защитника Украины:

7-13 октября будет патриотическая программа "За Украину, за ее свободу, честь и славу, за народ!" в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.

10-27 октября в Музее истории города Киева запланирована выставка ко Дню защитника Украины.

11 октября торжественно поздравят ветеранов войны, участников АТО и ООС, которые находятся в клиническом госпитале ветеранов войны в Пуще-Водице.

14 октября, 13:00-17:00, "Певческое поле" – праздничная концертная программа "Мужественные и несокрушимые" с участием художественных любительских коллективов. В программе концерта – произведения украинских классиков патриотического направления, казацкие, стрелецкие и украинские народные песни, вокальные произведения в исполнении солистов и хореографические номера.

14 октября, 12:00-14:30, ул. Крещатик, 36, возле здания Киевского городского совета – общегородское праздничное мероприятие ко Дню защитника Украины.

14 октября, 18:00-21:00, Дворец спорта – торжественный вечер, посвященный Дню защитника Украины "Они присягнули на мир и свободу!"

Марши Защитников в Киеве и Львове

14 октября в 11:00 на Михайловской площади в Киеве состоится марш в поддержку Виталия Маркива, заключенного в Италии уже третий год.

На час позже, в 12:00, в Офис Президента Украины придут активисты, жители прифронтовой зоны, переселенцы, участники АТО и ООС. Они будут требовать не допустить разведения войск из прифронтовых населенных пунктов, контролирующих Вооруженные Силы Украины.

Во Львове в 11:00 возле памятника В. Чорноволу рядом со Львовской областной государственной администрацией состоится митинг "Нет Капитуляции". После участники пройдут торжественным маршем защитников к памятнику Тарасу Шевченко.