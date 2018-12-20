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      "Будем делать для этого все" Путин цинично прокомментировал предоставление гражданства РФ

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      Путин прокомментировал упрощение процедуры получения гражданства РФ украинцам
      Путин прокомментировал упрощение процедуры получения гражданства РФ украинцам / Фото из открытых источников

      Президент России Владимир Путин утверждает, что упрощение процедуры получения гражданства для украинцев "имеет отношение не только к событиям на Востоке Украины". Лидер Кремля считает, что РФ "должна помогать близкому народу", поэтому "будет делать для этого все".

      Об этом президент РФ заявил во время своей пресс-конференции 20 декабря.

      24 канал писал, что 18 декабря Госдума дала Владимиру Путину право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. К таким в первую очередь относятся граждане Украины.

      Так, российский лидер утверждает, что соответствующие решения кремлевской власти должны "предотвратить раскол", который якобы навязывается со стороны Украины.

      Мы не пытаемся и не будем поддерживать политики, связанной с расколом украинского и русского народов,
      – считает он.

      При этом российский лидер заявил, что за подобные действия украинской власти якобы "платят", вспомнив при этом транши от МВФ.

      Наши народы близки, связаны историческими корнями. И мы будем делать все, чтобы это поддержать,
      – считает президент страны-агрессора.

      Кроме того, Путин прокомментировал соответствующие изменения, которые вносятся в российский закон о получении гражданства. По его словам, закон будет принят в начале следующего года.

      Напомним, ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты оперативно подготовить поправки для упрощения принятия украинцев к гражданству Российской Федерации. В России тогда заявляли, что хотят принять закон, предусматривающий упрощение получения российского гражданства для людей, "которые проживают в странах, где происходят вооруженные конфликты и смена политического режима".

      К слову, из-за агрессии России в Азовском море Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Новости России Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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