16:23
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 19°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Будем использовать все методы: Приходько рассказала, чем будет заниматься в политике

118 Читати новину українською
Анастасия Приходько идет в политику
Анастасия Приходько идет в политику / 24 канал

Известная украинская певица Анастасия Приходько сообщила, что свое общественно-политическое движение "Требую перемен" направит на мобилизацию военных и волонтеров, и будет использовать все методы, чтобы ослабить их разочарование и отчаяние на 5-м году войны.

Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии для 24 канала.

Читайте также: Певица Анастасия Приходько объявила, что идет в политику

Мы мобилизуем самых активных в этой войне волонтеров, добровольцев, журналистов, юристов и врачей, которые проявили себя на Майдане и на войне. Чтобы забрать у них разочарование, ослабить отчаяние от тяжелых потерь и ежедневных смертей, будем использовать все методы: общественные и публичные выступления, разговоры в узких кругах с различными средами и, безусловно, политические средства. В частности будем поддерживать наших друзей, бойцов и активных граждан в их желании заниматься политическими процессами, как-то участие в выборах на всех уровнях,
– прокомментировала Приходько.

Известно, что общественно-политическое движение певица создает вместе с заместителем командира Украинской Добровольческой Армии "УДА", командиром 8-го добровольческого батальона "Аррата" Андреем Гергертом, позывной "Червень". По ее словам, они познакомились в Мариуполе.

"После концерта меня пригласили на личную встречу, и мы 7 часов разговаривали на все темы... А на следующий день я приехала к ним в часть! И там познакомилась с ребятами батальона "Аррата". Потом мы решили объединиться и сделать общественно-политическое движение", – сказала Приходько.

Певица отметила, что главной своей задачей видит просветительскую работу. А дальнейшие политические планы очертит в разговорах с людьми. Пойдет ли на парламентские выборы осенью следующего года, Приходько еще не определилась. Мол, об этом рано говорить.

Читайте также: Приходько рассказала, что ее больше всего возмущает после Революции Достоинства

В частности, от того, будет ли участвовать в парламентских выборах, зависит, будет ли она петь.

Сложно все это делать вместе. Если я решу пойти на выборы, то конечно буду заниматься политикой и не буду петь. Если не пойду, тогда буду заниматься общественной организацией и петь. Все просто,
– прокомментировала певица.

Она добавила, что 100% не будет сотрудничать ни с одним политиком, причастным к "Партии регионов".

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости политики Музыка Анастасия Приходько
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Сколько погибло украинцев за время войны на Донбассе: жуткая статистика
 28 ноября 2017 , 17:46
Пожар на нефтехранилище: Один человек погиб
 9 июня 2015 , 00:46
Появились фото с первой тренировки сборной Украины перед Евро-2016
 21 мая 2016 , 09:58
"Реал" – "Севилья": стартовые составы на Суперкубок УЕФА-2016
 9 августа 2016 , 20:45
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук