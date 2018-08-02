Будем с клубом выигрывать трофеи, – бразильский новичок "Динамо"

2 августа ряды киевского "Динамо" пополнились игроком "Сантоса" Витором Буэно.

Новичок "Динамо" поделился впечатлениями от трансфера в состав вице-чемпиона Украины.

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"Я очень рад, что буду играть за киевское Динамо. Выступать в Европе было моей мечтой. Я пришел в великий клуб, клуб с историей. Уже видел игру киевлян. Это очень квалифицированная команда, с которой, уверен, мы будем выигрывать трофеи. Первая цель для меня – попасть в основной раунд Лиги чемпионов. Сейчас это основная цель нашей команды", – сказал футболист на официальном сайте киевлян.

Напомним, что Буэно перешел в "Динамо" на правах двухлетней аренды. В рамках соглашения "Динамо" отправило в "Сантос" полузащитника сборной Парагвая Дерлиса Гонсалеса.

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