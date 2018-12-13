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      "Будем стоять столько, сколько надо": бойцы ВСУ дали жесткий отпор врагу в Авдеевке

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      В Авдеевке пророссийские боевики, несмотря на всевозможные договоренности о перемирии и прекращении огня, продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины.

      От Авдеевской промзоны, которую украинская армия заняла еще в 2016 году, не осталось почти ничего.

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      Изуродованные и разрушенные дома, тонны осколков от снарядов под ногами – так выглядят окрестности Авдеевки. До позиций пророссийских боевиков менее 100 метров, поэтому на этом участке фронта обстрелы постоянные.

      С одной стороны – оккупированная Ясиноватая, а с другой – подступы к Донецку. Даже можно увидеть флаг псевдореспублики ДНР с надписью "Батальон Восток". Но, по словам украинских бойцов, этот батальон стоит только на передней линии, а дальше позиции занимают российские военные.

      Боевики не стоят так близко на нулевом рубеже, а "работают" дальше и из совсем других калибров. Эти позиции занимают люди, которых не жалко. Для них они просто мясо,
      – сказал военнослужащий ВСУ Фокс.

      Боєць ЗСУ Фокс
      Боец ВСУ Фокс

      Сейчас враг не применяет крупнокалиберное оружие, ведь расстояние между позициями слишком мало и можно задеть своих. Зато стрелковое оружие и гранатометы тут дело обыденное. Вдруг террористы открыли огонь просто среди бела дня.

      Боец ВСУ Фокс отметил, что обстрел осуществлен по соседним позициям, скорее всего, враг просто пытается запугать украинских защитников. Впоследствии, после применения боевиками гранатометов украинцы были вынуждены ответить.

      Обстріли в Авдіївці
      Обстрелы в Авдеевке

      Для гражданского человека такая картина выглядит, возможно, жутко, но для этих ребят – это обычная круглосуточная работа, которую они выполняют отлично. Защитники Украины хотят, чтобы страна не забывала, что здесь, в Авдеевских руинах, и на других участках фронта, украинские мужчины и женщины обеспечивают нам всем мирную жизнь.

      На самом деле война недалеко, всего в 300 километрах от Харькова. Однако сейчас всем стало безразлично, а раньше было совсем не так. Мы будем стоять столько, сколько надо, если не мы – то кто,
      – военнослужащий ВСУ Иван.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе война Оружие Новости Донецка Авдеевка
      Источник: 24 канал
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