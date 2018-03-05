"Будем валить из оружия": националисты намерены заблокировать вечер журналиста Гордона во Львове

6 марта во Львове в помещении местной филармонии популярный украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон будет проводить творческий вечер, правда, мероприятие собираются блокировать соратники Олега Тягнибока по прямому его поручению.

Об этом Гордон написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, будут препятствовать проведению мероприятия не только активисты из Львова, но и подтягиваются силы из других городов, в том числе из Киева.

"Во львовском "Соколе" обещают беспорядки и угрожают "валить" меня из оружия", — добавляет представитель СМИ.

Как утверждает журналист, о подготовке провокаций он лично сообщил президенту, а также написал письма министру внутренних дел Арсену Авакову и руководителю Национальной полиции Сергею Князеву.

Кроме того, Гордон обращался к председателю СБУ Василию Грицаку, послам США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Польши, Литвы и к таким организациям, как ОБСЕ, Freedom House, Комитет защиты журналистов и "Репортеры без границ".

"Хочу вам сообщить, что в последнее время в Украине резко активизировались всевозможные радикальные течения, представители которых имеют огнестрельное оружие, в том числе незарегистрированное. Как правило, в рамках гибридной войны эти группировки тайно поддерживаются спецслужбами России", — написал Гордон в письме дипломатам и призвал международное сообщество обратить внимание на "средства давления и запугивания, к которым прибегают Тягнибок и его соратники в борьбе со свободой слова".

Также он заявил, что если в результате этой акции пострадает хотя бы один человек, то за это лично будет отвечать Олег Тягнибок".

Как сообщает издание "Гордон", владельцем которого является вышеупомянутый журналист, суть спора между ним и Тягнибоком касается эфира на одном из украинских телеканалов, во время которого Гордон заявил, что группа военных экспертов после начала аннексии Крыма в 2014 году предлагала исполняющему обязанности президента Украина Александру Турчинову и лидеру "Свободы" Олегу Тягнибоку назначить генерала армии Виталия Радецкого на должность министра обороны, однако в итоге лидер "Свободы" отказал, объяснив, что не хочет обидеть адмирала Игоря Тенюха, который возглавил Минобороны по квоте его политсилы.

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"На карте — Украина, на карте — независимость Украины. Что же ты, собака, делаешь? Поэтому, исходя из информации, которую я только что обнародовал, считаю, что Тягнибок — один из виновных в сдаче Крыма", — сказал журналист в прямом эфире.

Впоследствии Гордон отметил, что это его мнение, а если Тягнибок с ним не согласен, то может подать в суд.

Однако националисты выдвигают свою версию недовольства действиями Гордона. В частности, на пресс-конференции 26 февраля Богдан Федун — председатель львовской ячейки связанной со "Свободой" организации "Сокол" заявил, что националисты заблокируют творческий вечер Гордона.

"Во Львов планирует приехать Дмитрий Гордон, чтобы провести творческий вечер. Мы не хотим его здесь видеть, потому что он выступил против присвоения киевским улицам имен Романа Шухевича и Степана Бандеры. Он выступал против декоммунизации и придерживается пророссийской позиции", — подчеркнул активист.

Кроме того, 27 февраля представители националистических организаций Львова (среди которых "Сокол", "Правый сектор", добровольческое движение ОУН и гражданский корпус "Азов") передали руководству Львовской областной филармонии письменное обращение с требованием отменить мероприятие, так как у Гордона "нет морального права что-то рассказывать львовянам".

"Проведение такого мероприятия откровенно антиукраинского характера может вызвать возмущения активной общественности города и привести к массовым беспорядкам", — отметили авторы обращения.

Обращение, которое националисты передали руководству Львовской областной филармонии относительно вечера Гордона