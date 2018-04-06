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Будем ждать, пока их добьют, – Найем о политиках, которые создали е-декларирование активистов

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Мустафа Найем
Мустафа Найем / Фото из открытых источников

В Верховной Раде в очередной раз так и не смогли отменить законопроект о е-декларировании для общественных активистов. Народный депутат от БПП Мустафа Найем прогнозирует начало притеснений активистов на местах вследствие возможных ошибок в декларациях.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 Канала.

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Также нардеп сравнивает сложившуюся ситуацию с боксерским рингом.

"Когда боксеры дерутся на ринге, одному рассекают бровь. И мы уже понимаем, что другой партнер будет бить в эту бровь. Вот сейчас они рассекли себе бровь. Господин Порошенко, Яценюк, коалиция, "Народный фронт", господин Бурбак, Герасимов – это вся команда. И сейчас по ней будут бить все: общественные активисты, журналисты, общество, оппоненты, оппозиция и, что хуже всего, наши западные партнеры", – заверил Мустафа Найем.

Также он утверждает, что те, кто создал е-декларирование для активистов, – делали это сознательно, а не по неосторожности. Пока нардеп не видит другого выхода из ситуации, кроме продолжения сильного давления со стороны общественности и Запада.

Потому, что ж: будем ждать, пока их добьют,
– добавил Найем.

По мнению народного депутата, для активистов е-декларирование уже не страшно. Однако политик ожидает, что начнутся прецеденты притеснения активистов на местах.

Потому что любая ошибка в декларации – потом идет анонимное заявление. Против вас начинается уголовное производство. Что это означает для человека? Это означает, что он потом сутки будет в одной прокуратуре, потом будет давать показания, потом объяснять, потом приходят прокуроры. Вроде еще не посадили человека, но это большое давление,
– отметил политик.

Напомним, во вторник, 3 апреля, депутаты обсуждали лишь включение в повестку дня законопроекта Андрея Парубия, который предусматривает отмену е-деклараций для общественных деятелей и декриминализации за подачу деклараций.

Теги: Новости Украины Новости политики Мустафа Найем Петр Порошенко Президент Украины Верховная Рада е-декларирование
Источник: 24 Канал
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