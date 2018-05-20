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"Будем жечь мусоров": нардеп шокировал украинцев скандальным постом

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Народный депутат Олег Петренко попал в скандал из-за поста в соцсети
Народный депутат Олег Петренко попал в скандал из-за поста в соцсети / Фото из Facebook

Внефракционный народный депутат Олег Петренко жестко отреагировал на массовую драку с участием болельщиков и правоохранителей, которая произошла 19 мая во время футбольного матча в Черкассах.

В частности, на своей странице в Facebook политик написал, что скоро будет "жечь мусоров".

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Привет из Киева черкасским мусорам! Без нытья! Злее будем! Скоро будем палить и этих мусоров!
– написал Петренко.

Кроме того, к этому посту нардеп прикрепил фотографию, на которой он прикрывает лицо балаклавой во время футбольного поединка между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" в Киеве.


Сообщение Олега Петренко в Facebook

Немало пользователей с возмущением восприняли такие высказывания Петренко. Так, мэр Днепра раскритиковал политика за этот пост.

"Так ..., друг мой. Сначала мусора отпиз**ли вас, затем вы отпиз**те мусоров, потом все, как у Томаса Гоббса ("bellum omnia contra omnes") перепиз*ят друг друга. А в итоге придут российские и отпиз**ть нас всех вместе. И мы все будем сидеть в каком-нибудь Виннипеге и спрашивать себя: "А как мы так опять проеб*ли страну как 100 лет назад?" – написал Филатов.


Комментарий Бориса Филатова под постом Олега Петренко

Отметим, сейчас нардеп уже удалил данное сообщение со своей страницы, объяснив это тем, что не хочет "тратить время на фейсбучные баталии".

Напомним, в субботу, 19 мая, в Черкассах на Центральном стадионе произошла массовая драка между болельщиками и полицией, участие в которой приняли около 200 человек.

Теги: Новости Украины Скандал Петренко Олег Николаевич Новости Киева Новости Черкасс Полиция
Источник: 24 Канал
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