Будет ли добыча нефти сокращать и впредь: результаты заседания ОПЕК+
Россия, Саудовская Аравия и другие страны, экспортирующие нефть, договорились продлить соглашение об уменьшении добычи "черного золота" еще на месяц – до конца июля. А специальный комитет будет собираться ежемесячно, чтобы изучать рынок и принимать решения о дальнейших действиях.
Страны ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) совместно с другими странами-производителями нефти из-за пределов организации провели 6 июня заседание. По его результатам, как пишет DW, договорились (причем единогласно) соглашение о сокращении добычи нефти продолжить – до конца июля.
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Заседание это, заметим, планировали еще на 4 июня, но отложили – потому что ряд стран не хотели продлевать действие соглашения об уменьшении объемов добычи нефти.
Заявление стран-экспортеров нефти по результатам заседания: главное
- Экспортеры будут придерживаться запланированных пониженных показателей добычи еще один месяц (ранее говорилось о трех месяцах, однако, очевидно, по такому сроку договориться не смогли).
- Страны, которые в мае и июне свои обязательства (речь идет об апрельском соглашении) нарушили, в последующие месяцы добывать нефти будут меньше, чтобы компенсировать разницу в показателях (это, например, Нигерия и Ирак).
- Мониторинговый комитет, который будет следить за соблюдением плановых показателей, отныне будет собираться ежемесячно и вплоть до декабря. Комитет будет изучать рынок и рекомендовать показатели снижения добычи нефти.
Коротко об обвале цен на нефть и апрельском соглашении ОПЕК
- ОПЕК+ (страны ОПЕК и другие экспортеры) в апреле договорились о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти, чтобы предотвратить дальнейшее падение цен на "черное золото". Причем добыча должна быть меньшей чуть ли не два года.
- Несогласованность позиции конкурентов на мировом рынке и важных членов ОПЕК России и Саудовской Аравии привела к наибольшему за 20 лет падению цен на нефть. И все это – на фоне кризиса из-за пандемии COVID-19.