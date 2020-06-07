Россия, Саудовская Аравия и другие страны, экспортирующие нефть, договорились продлить соглашение об уменьшении добычи "черного золота" еще на месяц – до конца июля. А специальный комитет будет собираться ежемесячно, чтобы изучать рынок и принимать решения о дальнейших действиях.

Страны ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) совместно с другими странами-производителями нефти из-за пределов организации провели 6 июня заседание. По его результатам, как пишет DW , договорились (причем единогласно ) соглашение о сокращении добычи нефти продолжить – до конца июля.

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Заседание это, заметим, планировали еще на 4 июня, но отложили – потому что ряд стран не хотели продлевать действие соглашения об уменьшении объемов добычи нефти.

Заявление стран-экспортеров нефти по результатам заседания: главное

Экспортеры будут придерживаться запланированных пониженных показателей добычи еще один месяц (ранее говорилось о трех месяцах, однако, очевидно, по такому сроку договориться не смогли).

Страны, которые в мае и июне свои обязательства (речь идет об апрельском соглашении) нарушили, в последующие месяцы добывать нефти будут меньше , чтобы компенсировать разницу в показателях (это, например, Нигерия и Ирак).

Мониторинговый комитет, который будет следить за соблюдением плановых показателей, отныне будет собираться ежемесячно и вплоть до декабря . Комитет будет изучать рынок и рекомендовать показатели снижения добычи нефти.

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