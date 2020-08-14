В Министерстве финансов заявили, что в Украине нет предпосылок для девальвации гривны до 30 гривен за доллар.

Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что не видит инструментов, с помощью которых кто-либо может повлиять на движение курса в сторону роста. Об этом передает журнал "Фокус".

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К тому же из-за карантина объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал лишь на 6%, поэтому это выровняло платежный баланс.

"То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", – пояснил он.

Он также добавил, что Украина нуждается в курсе гривны, который обеспечит макроэкономическую стабильность.



Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала