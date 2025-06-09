После перепалки с Трампом: может ли Маск начать кампанию по поддержке демократов

После громкой ссоры между Илоном Маском и Дональдом Трампом, Маск намекнул, что может финансировать демократов. В ответ президент США пригрозил бизнесмену серьезными последствиями. Впрочем, скорее всего, Маск не выйдет за пределы громких заявлений.

Глава "Института американистики" Владислав Фарапонов в эфире 24 Канала предположил, что Илон Маск вряд ли действительно поддержит демократов финансово. Он может заявлять о такой возможности, но трудно представить, что он реально начнет вкладывать средства в кампании кого-то из давних представителей Демократической партии, которые много лет находятся в большой политике.

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Возможно ли создать в США третью партию

К слову, тогда уже сейчас пора обсуждать поддержку кого-то на президентских выборах 2028 года.

"Демократам стоит задуматься над этим раньше, чем республиканцам, ведь именно они сейчас в оппозиции. Но, несмотря на значимость Маска как фигуры, которая в свое время сотрудничала с Трампом (как и многие другие лица из его первой администрации), а впоследствии ушла с конфликтом, мне кажется, Маску дальше осталось написать книгу", – отметил Владислав Фарапонов.

Он напомнил, что большинство бывших членов администрации Дональда Трампа выдали мемуары, которые стали коммерчески успешными.

Если Маску удастся создать вокруг себя образ жертвы, то теоретически он мог бы объединиться с кем-то в политическом пространстве.

Но утверждать, что такое объединение действительно могло бы иметь ощутимое влияние, – пока преждевременно. Создать третью политическую силу в США чрезвычайно сложно,

– добавил Фарапонов.

По его словам, такая партия останется малозаметной и не сможет серьезно повлиять на политическую систему. В нынешних условиях третья партия в США не имеет шансов.

Демократы и республиканцы прекрасно научились играть по правилам сложной американской политической и избирательной системы. И сегодня нет политической воли на самом высоком уровне, чтобы эту систему в корне изменить и открыть путь новым политическим игрокам. Ведь это невыгодно прежде всего действующим партиям.