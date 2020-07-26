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Что будет с экономикой без печати денег

Прошло более 3 недель с момента, когда глава Нацбанка Яков Смолий ушел с должности. Он заявил о давлении, требовании включить "печатный станок" и обвалить курс до 30 гривен за доллар. Несмотря на апокалиптические прогнозы, доллар в обменниках на конец июля стоит 28 гривен. Власть продолжает уверять, что оснований для резкой девальвации нацвалюты нет.

Может ли доллар быть по 30 и почему опасно печатать деньги: видео

В Хабаровске люди устроили массовый митинг

В российском городе Хабаровск продолжаются масштабные акции протеста. Люди требуют освободить арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Митинг 25 июля уже назвали самым массовым. Кроме этого, протестующие потребовали отставки Владимира Путина.

Жители Хабаровска вышли на массовые протесты: видео

Местные выборы пройдут по новым правилам

Украинцы в октябре будут выбирать областных, городских и поселковых чиновников. Однако за 3 месяца до выборов депутаты изменили правила. Результаты нововведений почувствуют и кандидаты, и избиратели.

Что изменится на местных выборах в 2020 году: видео

Лукашенко продолжает угрожать "украинским сценарием" в Беларуси

9 августа в Беларуси будут избирать президента страны. На эту должность в который раз претендует Александр Лукашенко, который у власти уже 26 лет. Основных оппозиционных кандидатов к выборам не допустили. Поэтому в белорусском обществе снова обострились протестные настроения.

Какова ситуация в Беларуси на фоне обострения протестных настроений: видео

Лучшие мемы от украинских политиков

Украинская политическая фабрика мемов неустанно радует уже 29 лет подряд. У каждого созыва и идеологии – свой несравненный стиль. Их цитируют, на их высказывания жалуются или просто без остановки пересматривают эпические ролики.

Забавные высказывания политиков, которые стали популярными мемами: видео