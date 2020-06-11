Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что складывает мандат народного депутата Украины. У него сразу же спросили, планирует ли он участвовать в местных выборах. Он такой вариант развития политической карьеры не исключил.

О возможности участия в предстоящих выборах Святослав Вакарчук говорил с журналистами после своего заявления о сложении мандата, сообщает 24 канал.

Стоит знать Святослав Вакарчук складывает мандат народного депутата

У него прямо спросили, планирует ли он участвовать в выборах мэра Киева. Сам лидер "Голоса" такой вариант не исключил и заявил, что будет делать все для того, чтобы подогреть интерес к его политической силе.

У нас есть план, есть съезд партии. Там будут представлены все наши кандидаты, они будут интересны – некоторые ожидаемые, некоторые совсем неожиданные. Однако все будут вести нашу партию вперед,

– заверил Святослав Вакарчук.

Кто еще может баллотироваться в этих городах от "Голоса"?Пожалуй, одним из самых ожидаемых кандидатов на местных выборах также будет Сергей Притула. В политических кругах прогнозируют, что он может баллотироваться как в Киеве, так и во Львове.



В партии "Голос" такой вариант не исключают. Впрочем пока партия всех карт не раскрывает и однозначно не отвечает – будет Притула баллотироваться или нет.

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О таком решении Святослав Вакарчук объявил на встрече с журналистами 11 июня, которую он сам и организовал. Он пояснил, что свою миссию он выполнил – провел партию в парламент, а в дальнейшем планирует сосредоточить внимание на других вещах, о которых объявит позже.

В то же время Вакарчук заверил, что он не покидает партию "Голос" и не идет из большой политики. Пока он только покидает парламент.

Теперь решение Святослава Вакарчука еще должна поддержать Верховная Рада Украины. Для этого нужно большинство голосов депутатов. Голосование должно состояться в течение 10 дней после подачи заявления депутатом.

Вместо Вакарчука в парламент может пройти Алина Свидерская. Она известная юрист, которая на парламентских выборах в 2019 году шла 19 в списке партии "Голос".