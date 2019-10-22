Будет большое кино, в котором будет Львов: Садовый рассказал о визите Тома Круза

Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что американский актер и режиссер Том Круз однозначно вернется в Украину. Более того, после этого возвращения будет большое кино, в котором, в частности, будет и Львов

Кроме того, уже было принято решение, что следующий год для Львов станет годом культуры, рассказал Андрей Садовый в эфире 24 канала.

Интересно: Садовый ответил, каким учителям первыми поднимут зарплату

У нас есть для этого 116 миллионов гривен. Их мы получили от продажи помещения, которое не использовалось. Мы эти деньги решили в следующем году дополнительно направить в культуру. Сейчас мы ожидаем от людей разные предложения, на что лучше эти деньги потратить,

– рассказал мэр Львова.

В частности, есть идеи по пропаганде культуры в общественном транспорте, открытие картинных галерей и культурных пространств.

"Если бы наше государство еще с девяностых годов вкладывало деньги в культуру в Крыму, в Донецке и Луганске, там никогда бі не было российского солдата. Мы это "проморгали". Поэтому нужно это делать, и в государственном бюджете нужно существенно увеличивать средства на культуру", – отметил Андрей Садовый.

Что известно о визите Тома Круза во Львов?

Американский актер и режиссер Том Круз после посещения Киева и Одессы прилетел во Львов. Там его встретил мэр Садовый с женой Екатериной Кот-Садовой.



Андрей Садовый пообещал, что когда Том Круз прилетел во Львов, то точно будет кино. В то же время актер оставил запись в Книге почетных гостей Львова, где поблагодарил "очаровательный город, очаровательную страну и чудесных людей".