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      Будет большое кино, в котором будет Львов: Садовый рассказал о визите Тома Круза

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      Садвой: если бы государство вкладывало в культуру в Крыму, Донецке и Луганске, там не было российских войск
      Садвой: если бы государство вкладывало в культуру в Крыму, Донецке и Луганске, там не было российских войск / 24 канал

      Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что американский актер и режиссер Том Круз однозначно вернется в Украину. Более того, после этого возвращения будет большое кино, в котором, в частности, будет и Львов

      Кроме того, уже было принято решение, что следующий год для Львов станет годом культуры, рассказал Андрей Садовый в эфире 24 канала.

       Интересно: Садовый ответил, каким учителям первыми поднимут зарплату

      У нас есть для этого 116 миллионов гривен. Их мы получили от продажи помещения, которое не использовалось. Мы эти деньги решили в следующем году дополнительно направить в культуру. Сейчас мы ожидаем от людей разные предложения, на что лучше эти деньги потратить,
      – рассказал мэр Львова.

      В частности, есть идеи по пропаганде культуры в общественном транспорте, открытие картинных галерей и культурных пространств.

      "Если бы наше государство еще с девяностых годов вкладывало деньги в культуру в Крыму, в Донецке и Луганске, там никогда бі не было российского солдата. Мы это "проморгали". Поэтому нужно это делать, и в государственном бюджете нужно существенно увеличивать средства на культуру", – отметил Андрей Садовый.

      Что известно о визите Тома Круза во Львов?
      Американский актер и режиссер Том Круз после посещения Киева и Одессы прилетел во Львов. Там его встретил мэр Садовый с женой Екатериной Кот-Садовой.

      Андрей Садовый пообещал, что когда Том Круз прилетел во Львов, то точно будет кино. В то же время актер оставил запись в Книге почетных гостей Львова, где поблагодарил "очаровательный город, очаровательную страну и чудесных людей".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Львова Андрей Садовой Кино Том Круз
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