"Будет драка": каковы настроения "евробляхеров", протестующих под Радой

Бессрочный протест владельцев и пользователей автомобилей с иностранной регистрацией под Верховной Радой и Кабмином будет продолжаться, по их словам, пока "Украинская власть не пойдет на компромисс" и не удовлетворит требования протестующих.

Настроения участников акции разведывали журналисты 24 канала.

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По их словам, основное требование – внесение в повестку дня Верховной Рады законопроектов №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин.

Это законопроект с нормальной растаможкой. Потому что нынешняя растаможка – 4000 долларов, когда авто стоит только 3000, недопустимо! А еще и штрафовать собираются и забирать авто. Если не вынесут проект закона на голосование сегодня – будет драка,

– грозит киевлянин Андрей.



Говорят, количество протестующих будет увеличиваться



Среди требований – и отмена стандарта "Евро-5" (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, введенный в Евросоюзе в 2009 году).

Такие машины простым людям не под силу завести! Все авто, которые здесь стоят, старенькие. Они стоят примерно 2000 долларов, а младшие – 10-12 тысяч долларов! Власть декларирует, что мы идем в Европу, но пытается пересадить граждан на плохие по качеству и дорогие китайские автомобили. Мы против этого. Акция бессрочная. Будем стоять, пока нас не услышат,

– говорит черкащанин Олег Дерновой.



Протестировать планируют бессрочно



Активистов возмущает, что к ним никто из чиновников, кроме председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, не вышел. Требуют диалога с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Гройсман "положил" на всех нас. Его выхода столько людей требует, а он поступает, как маленькая девочка, которая спряталась! Пусть выйдет к народу, выслушает требования и найдет компромисс,

– говорит член ОО "Демократия будущего" Александр Ярмак.

В то же время, говорит он, протестующих может удовлетворить и диалог нардепа Южаниной с представителями "АвтоЕвроСилы" или с представителями каждой области.

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Ярмак также убеждает – поскольку более двух третей "евроблях" не подпадают под нормы стандарта "Евро-5", протестующих с каждым часом будет становиться больше.