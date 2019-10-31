Будет идеально, если на встрече в нормандском формате ничего не будет достигнуто, – эксперт

Если бы Президент Украины Владимир Зеленский не посетил Золотое на Донбассе, то разведение войск там могло и не стартовать. Однако даже после этого разведения у Президента России Владимира Путина и его окружения, скорее всего, нет намерений идти навстречу Зеленскому.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал украинский политолог Вадим Трюхан.

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"Меня как гражданина Украины беспокоит: а что дальше? Будет ли что-то после этого разведения, или не будет? И вот тут у меня есть большие сомнения в том, что это разведение приведет к каким-то положительным результатам", – сказал эксперт.

Потому что политический режим в Кремле, Путин и все его окружение не имеют политической воли, чтобы отступить назад и вернуться в статус-кво, как было состоянием на начало 2014 года.

Поскольку этой политической воли нет, то у России нет и каких-то намерений, чтобы идти навстречу конкретно президенту Зеленскому, считает Трюхан.

Поэтому я очень опасаюсь, что во время встречи в нормандском формате идеальным вариантом будет, если ничего не будет достигнуто. Худший вариант для Украины – будет достигнут некий "Минск-3", который будет еще хуже по условиям, чем "Минск-2" и "Минск-1",

– предположил политолог.

Разведение войск на Донбассе было одним из условий встречи "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе – лидеров Украины, России, Германии и Франции. По данным СМИ, встреча может наконец состояться 15 ноября. Однако у Путина эту дату опровергают и говорят, что точная дата еще не согласована.

Заметим, что украинский эксперт Вадим Трюхан – частый гость эфиров российской пропагандистской телепрограммы "60 минут" с ведущими Ольгой Скабеевой и ее мужем Евгением Поповым. Правда, на одной из последних программ Трюхан вывел из себя Попова и Скабееву. Те назвали эксперта "бандеровцем" и выгнали из студии.