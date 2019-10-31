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      Будет идеально, если на встрече в нормандском формате ничего не будет достигнуто, – эксперт

      92 Читати новину українською
      Намерений идти навстречу Зеленскому у Путина нет
      Намерений идти навстречу Зеленскому у Путина нет / Getty Images

      Если бы Президент Украины Владимир Зеленский не посетил Золотое на Донбассе, то разведение войск там могло и не стартовать. Однако даже после этого разведения у Президента России Владимира Путина и его окружения, скорее всего, нет намерений идти навстречу Зеленскому.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал украинский политолог Вадим Трюхан.

      Читайте также: Зеленскому надо было добиться разведения сил, чтобы показать себя дееспособным, – эксперт

      "Меня как гражданина Украины беспокоит: а что дальше? Будет ли что-то после этого разведения, или не будет? И вот тут у меня есть большие сомнения в том, что это разведение приведет к каким-то положительным результатам", – сказал эксперт.

      Потому что политический режим в Кремле, Путин и все его окружение не имеют политической воли, чтобы отступить назад и вернуться в статус-кво, как было состоянием на начало 2014 года.

      Поскольку этой политической воли нет, то у России нет и каких-то намерений, чтобы идти навстречу конкретно президенту Зеленскому, считает Трюхан.

      Поэтому я очень опасаюсь, что во время встречи в нормандском формате идеальным вариантом будет, если ничего не будет достигнуто. Худший вариант для Украины – будет достигнут некий "Минск-3", который будет еще хуже по условиям, чем "Минск-2" и "Минск-1",
      – предположил политолог.

      Разведение войск на Донбассе было одним из условий встречи "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе – лидеров Украины, России, Германии и Франции. По данным СМИ, встреча может наконец состояться 15 ноября. Однако у Путина эту дату опровергают и говорят, что точная дата еще не согласована.

      Заметим, что украинский эксперт Вадим Трюхан – частый гость эфиров российской пропагандистской телепрограммы "60 минут" с ведущими Ольгой Скабеевой и ее мужем Евгением Поповым. Правда, на одной из последних программ Трюхан вывел из себя Попова и Скабееву. Те назвали эксперта "бандеровцем" и выгнали из студии.

      карта розведення військ на Донбасі Золоте Петрівське

      blog_ava
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      Автор: Ирина Кошанская, Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Владимир Зеленский Минские договоренности Украина – Россия Нормандский формат Разведение войск
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