"Будет лежачий полицейский": в Киеве перевернулась фура с асфальтом, он остывает на дороге
В Киеве на Днепровской набережной перевернулся грузовик с асфальтом. Он засыпал полпути, полицейские пытаются смыть горюче-смазочные вещества с дорожного покрытия.
Об этом информирует Facebook-сообщество "dtp.kiev.ua".
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Посреди дороги остывает "свеженький" асфальт. Что стало причиной переворота, пока неизвестно. Предварительно, без жертв. На месте уже работает патрульная полиция. Ожидается спецтехника, чтобы поставить фуру на место и ликвидировать следы аварии,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что водителя с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Правоохранители по приезду на место инцидента начали быстро смывать горюче-смазочные вещества с дорожного покрытия.
Пользователи в соцсетях отреагировали забавными сообщениями на событие.
"Трамплин надо сделать", "Вот так, будет лучший лежачий полицейский", "Асфальт-то вероятно предназначался на весь Киев", – пишут комментаторы.