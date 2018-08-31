"Будет лежачий полицейский": в Киеве перевернулась фура с асфальтом, он остывает на дороге

В Киеве на Днепровской набережной перевернулся грузовик с асфальтом. Он засыпал полпути, полицейские пытаются смыть горюче-смазочные вещества с дорожного покрытия.

Об этом информирует Facebook-сообщество "dtp.kiev.ua".

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Посреди дороги остывает "свеженький" асфальт. Что стало причиной переворота, пока неизвестно. Предварительно, без жертв. На месте уже работает патрульная полиция. Ожидается спецтехника, чтобы поставить фуру на место и ликвидировать следы аварии,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что водителя с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.



Правоохранители по приезду на место инцидента начали быстро смывать горюче-смазочные вещества с дорожного покрытия.



Пользователи в соцсетях отреагировали забавными сообщениями на событие.



"Трамплин надо сделать", "Вот так, будет лучший лежачий полицейский", "Асфальт-то вероятно предназначался на весь Киев", – пишут комментаторы.