14:46
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин
Вєсті.UA
20:22, 30 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Будет лежачий полицейский": в Киеве перевернулась фура с асфальтом, он остывает на дороге

229 Читати новину українською
В Киеве перевернулся грузовик с асфальтом, содержимое оказался на дороге
В Киеве перевернулся грузовик с асфальтом, содержимое оказался на дороге / фото из соцсетей

В Киеве на Днепровской набережной перевернулся грузовик с асфальтом. Он засыпал полпути, полицейские пытаются смыть горюче-смазочные вещества с дорожного покрытия.

Об этом информирует Facebook-сообщество "dtp.kiev.ua".

Читайте также: Протаранил микроавтобус и врезался в заправку: водитель на BMW убегал от полиции в Харькове

Посреди дороги остывает "свеженький" асфальт. Что стало причиной переворота, пока неизвестно. Предварительно, без жертв. На месте уже работает патрульная полиция. Ожидается спецтехника, чтобы поставить фуру на место и ликвидировать следы аварии,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что водителя с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Правоохранители по приезду на место инцидента начали быстро смывать горюче-смазочные вещества с дорожного покрытия.

Пользователи в соцсетях отреагировали забавными сообщениями на событие.

"Трамплин надо сделать", "Вот так, будет лучший лежачий полицейский", "Асфальт-то вероятно предназначался на весь Киев", – пишут комментаторы.

 

Теги: Новости Киева Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
сегодня, 14:00 Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
Дмитро Гнап
Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
сегодня, 13:00 Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
Сергій Фурса
Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
сегодня, 12:50 Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
Уляна Корицька 2327
Турция на пороге экономического дна
сегодня, 12:01 Турция на пороге экономического дна
Злой Одессит
Последний день лета: 10 песен августа, которые стоит услышать
сегодня, 11:00 Последний день лета: 10 песен августа, которые стоит услышать
Олена Булан
"Избитыми и печальными, плачем под дверью" : Киев почтил память Кузьмы
 2 февраля 2015 , 22:09
Масштабный пожар на Крещатике в Киеве сняли с дрона: видео
 20 июня 2017 , 19:01
В столице пикетировали "Киевэнерго": требования жильцов
 25 сентября 2017 , 14:38
Прокуратура начала расследование в отношении полицейского, который избил мужчину в метро
 10 июля , 22:14
Академии интернет-маркетинга WebPromoExperts исполнилось 4 года
 24 ноября 2016 , 11:00
Вблизи места археологических раскопок на Почтовой площади установят веб-камеры, – КГГА
 13 августа , 20:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук