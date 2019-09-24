Будет ли доллар по 8: Фурса рассказал об изменениях курса

Сейчас курс доллара к гривне упал на 11 копеек и составляет 24 гривны 20 копеек. Также активно дешевеет евро, впервые с января 2016 он стоит меньше 27 гривен. О том, каких изменений ждать от национальной валюты – рассказал экономист Сергей Фурса.

Как сказал экономист в прямом эфире 24 канала, основной фактор, который влияет на падение курса – это психология.

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Он отметил, что изменения курса вполне оправданы и логичны, ведь экономика в Украине за последние три-четыре года растет.

Сегодня состоялся большой аукцион по продаже государственного долга. Поэтому последнее усиление гривни происходило именно благодаря продаже иностранцами доллара. Доллара по 8 больше никогда не будет, но трудно сказать, когда именно остановится изменение курса,

– подчеркнул Фурса.

Сергей объяснил, что сейчас сезонно гривна должна была бы слабеть, но тренд психологического позитивизма не дает это делать. Также он добавил, что невозможно предсказать, когда именно гривна остановится.



Курс валют по состоянию на 24 сентября

В то же время Фурса отметил, что ситуация, которая произошла в 2008 году, не должна повториться сейчас. Во-первых, тогда гривна была искусственно укреплена – это было решение правительства Юлии Тимошенко. Во-вторых, гривна после 2008 года упала, потому что произошел мировой финансовый кризис.

Если завтра наступит мировой финансовый кризис, то гривна упадет. Но мы не можем на это влиять. Поэтому, если этого не произойдет, то говорить, что гривна точно рухнет – это бред,

– заявил экономист.

Напоследок он добавил, что не видит смысла скупать доллары при малейших колебаниях. Зато выгоднее будет покупать государственные ценные бумаги номинированные в гривне.