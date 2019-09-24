19:37
24 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин поднимает боевой дух армии. Смотрины невесты для Пыни
      Вєсті Кремля
      22:01, 23 сентября
      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
      Вєсті.UA
      19:58, 23 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Будет ли доллар по 8: Фурса рассказал об изменениях курса

      185 Читати новину українською
      Будет ли доллар по 8
      Будет ли доллар по 8 / www.epravda.com.ua

      Сейчас курс доллара к гривне упал на 11 копеек и составляет 24 гривны 20 копеек. Также активно дешевеет евро, впервые с января 2016 он стоит меньше 27 гривен. О том, каких изменений ждать от национальной валюты – рассказал экономист Сергей Фурса.

      Как сказал экономист в прямом эфире 24 канала, основной фактор, который влияет на падение курса – это психология.

      Читайте также: Как укрепление гривны повлияет на цены на недвижимость: объяснение эксперта

      Он отметил, что изменения курса вполне оправданы и логичны, ведь экономика в Украине за последние три-четыре года растет.

      Сегодня состоялся большой аукцион по продаже государственного долга. Поэтому последнее усиление гривни происходило именно благодаря продаже иностранцами доллара. Доллара по 8 больше никогда не будет, но трудно сказать, когда именно остановится изменение курса,
      – подчеркнул Фурса.

      Сергей объяснил, что сейчас сезонно гривна должна была бы слабеть, но тренд психологического позитивизма не дает это делать. Также он добавил, что невозможно предсказать, когда именно гривна остановится.


      Курс валют по состоянию на 24 сентября

      В то же время Фурса отметил, что ситуация, которая произошла в 2008 году, не должна повториться сейчас. Во-первых, тогда гривна была искусственно укреплена – это было решение правительства Юлии Тимошенко. Во-вторых, гривна после 2008 года упала, потому что произошел мировой финансовый кризис.

      Если завтра наступит мировой финансовый кризис, то гривна упадет. Но мы не можем на это влиять. Поэтому, если этого не произойдет, то говорить, что гривна точно рухнет – это бред,
      – заявил экономист.

      Напоследок он добавил, что не видит смысла скупать доллары при малейших колебаниях. Зато выгоднее будет покупать государственные ценные бумаги номинированные в гривне.

      blog_ava
      Шведская школьница Грета Тунберг с уничтожающей речью выступила в ООН: кто эта эко-активистка
      сегодня
      1510
      Теги: Новости Украины Доллар Курсы валют Деньги Гривна
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать
      сегодня , 19:01 Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать
      Світлана Попова 28
      Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу
      сегодня , 18:50 Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу
      106
      Сергей Князев: карьера, личная жизнь, деятельность на посту главы Нацполиции
      сегодня , 18:40 Сергей Князев: карьера, личная жизнь, деятельность на посту главы Нацполиции
      159
      О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации
      сегодня , 17:00 О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации
      Блог Соцмережі 603
      Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      сегодня , 16:31 Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      Тетяна Мартинюк 217
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук