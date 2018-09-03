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Будет ли камбэк группы "Димна суміш": Саша Чемеров дал ответ

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Саша Чемеров, основатель "Димної суміші"
Саша Чемеров, основатель "Димної суміші" / 24 канал

Саша Чемеров – музыкальный продюсер и фронтмен украинской гранж-хардкор-группы "Димна суміш", которая временно распалась в 2012 году – рассказал, будет ли существовать музыкальный коллектив дальше.

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Думаю, камбэка не будет. Потому что не знаю, что должен сделать гитарист Сергей Мартынов, чтобы исправить то, что уже сделал. Надо переделать полинтернета, чтобы убрать то дерьмо, которое он вылил на меня,
– прокомментировал Чемеров.

Кратковременное возрождение группы произошло в 2016-м: музыканты сняли два клипа на старые демо-версии песен.

Клип на песню "Зламані" – смотрите видео:


 

В 2017-м году "Димна суміш" даже имела всеукраинский тур и дала 10 концертов в разных городах. Однако, запланированный в этом году тур так и не состоялся.

Я был менеджером и один занимался последним туром. Усложняло задачу еще и то, что Мартынов всегда вставлял палки в колеса – вел себя как маленький ребенок с большими взрослыми амбициями. Поэтому из-за неадекватности парней возрождения "Димної суміші" не будет,
– прокомментировал Чемеров.

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle
Источник: 24 канал
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