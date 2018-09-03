Будет ли мир на Донбассе, смерть Захарченко, Томос для Украины: важнейшие события недели

Журналисты 24 канала подобрали самые важные события, которые произошли за неделю в Украине и мире.

1. 1 сентября Президент Петр Порошенко встретился со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером в Вашингтоне. Они обсудили вопросы решения конфликта на Донбассе и усиление обороноспособности ВСУ.

Мы обсудили безопасную ситуацию на Востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса. Я подчеркнул важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников,

– написал Порошенко на своей facebook-странице.

Встреча Петра Порошенко с Куртом Волкером

2. Александра Захарченко, главаря боевиков в оккупированном Донецке, ликвидировали 31 августа возле кафе "Сепар". Он погиб в результате взрыва. По одной из версий основной целью был не лидер террористов, а "министр доходов "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент". Они все вместе ехали в указанное кафе поминать Кобзона, который умер накануне.

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Предполагается, что взрывчатку подложили боевики, близкие к бывшему лидеру "ДНР".

Поминки Кобзона должны были состояться в кафе, которое по бумагам принадлежит охраннику Захара (прозвище Александра Захарченко, – 24 канал), по факту кафе было под самим Захаром. И заложить взрывчатку в люстру без помощи своих не смогли бы. Есть доказательство того, что охранник главы "ДНР" принимал непосредственное участие в этом, – источник в спецслужбе пророссийских боевиков сообщил российским СМИ.

Похороны Захарченко в Донецке

На смену Захарченко назначили Дмитрия Трапезникова, который, как сообщают некоторые источники является человеком Ахметова. С 2001 по 2005 год новый глава "ДНР" был менеджером ФК "Шахтер".

"Важнее, чем сам факт гибели Захарченко, например, является вопрос о том, станет ли вновь после его исчезновения "хозяином" Донбасса украинский миллиардер Ринат Ахметов? Ведь именно на него раньше работал новый "глава Совмина "ДНР" Дмитрий Трапезников. Если вдруг опять Ахметов, то произойдет это в рамках передачи "ДНР" и "ЛНР" под контроль Украины. Ведь ходили слухи, что Кремль такой вариант рассматривает, и что-то подобное мог обсуждать недавно с Ангелой Меркель Владимир Путин", – подчеркивает эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский .

3. 1 сентября начался Архиерейский собор Константинопольской церкви в Стамбуле, он продлится до 3 сентября включительно. Туда прибыли более ста епископов со всего мира. В частности, рассматривали возможность предоставления Томоса Украине.

На Архиерейском соборе в Стамбуле в воскресенье, 2 сентября, епископы рассмотрели вопрос предоставления автокефалии для церквей, которые этого просят. Несмотря на все попытки Кремля помешать вынесению положительного решения в пользу украинцев. единая поместная церковь будет. Об этом сообщил Константинопольский патриарх Варфоломей Московскому патриарху Кириллу накануне.

"Вселенский Патриархат принял решение о праве без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам право на создание Поместной церкви. И в первую очередь Украине – право на создание Поместной соборной Украинской православной церкви", – заявил Порошенко.

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Архиерейский собор Константинопольской церкви в Стамбуле

4. Петр Порошенко заявил о расторжении договора о дружбе с Российской Федерацией. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно условиям договора, стороны обязались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".

РФ сразу отреагировала на такое заявление Президента Украины. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил: "никаких особых Последствий реальных практических не будет. С другой стороны, не будет морально-политических обязательств у России осуществлять те или иные соглашения".

Как известно, Павел Климкин подчеркнул, что все документы для денонсации договора уже готовы.

5. Убили украинского академика и исследователя Голодомора Николая Шитюка. Это произошло 2 сентября в Николаеве в съемной квартире. Правоохранительные органы задержали убийцу, изъяли у него нож, которым был зарезан академик. Причины убийства пока неизвестны. Николай Шитюк был одним из самых известных исследователей Голодомора 1933 года.

6. В США прошли похороны Джона Маккейна, который умер 25 августа от рака головного мозга. 1 сентября с ним попрощались в Вашингтонском кафедральном соборе. А уже 2 сентября его похоронили в родном штате Аризона, в Аннаполисе, на кладбище Военно-морской академии, которую он закончил 60 лет назад.

На прощании с сенатором его дочь Меган Маккейн выступил с речью:

Америка Джона Маккейна – щедрая, гостеприимная и смелая. Она находчивая, уверенная, безопасная. Она выполняет свои обязанности. Она говорит спокойно, потому что она сильная. Америка не кичится, потому что ей это не нужно. Америке Джона Маккейна не нужно снова становиться большим, потому что она всегда была большой. Эта пламенная вера, эта доказанная преданность, эта неизменная любовь вела моего отца.

В то же время Дональд Трамп на похороны не пришел, а провел этот день в гольф-клубе, ведь сенатор завещал, чтобы нынешнего президента Америки не было на его похоронах.

Украинские политики также попрощались с Джоном Маккейном, а Петр Порошенко лично присутствовал на церемонии захоронения в США.

7. 30 августа скончался Иосиф Кобзон от рака. Он был пылким сторонником РФ, критиковал украинскую власть, выступал за отделение Донбасса и Крыма. Артиста и депутата Госдумы РФ похоронили 2 сентября в Москве.

По поводу его смерти в соцсетях возникло много мемов и шуток, в том числе и на счет их дружбы с Захарченко и последующей ликвидацией последнего.

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8. Эмануэль Макрон прошлой неделе отметился громкими заявлениями относительно отношений Франции с Путиным и Россией. Президент Франции призвал ЕС к "стратегическому союзу" с Россией и Турцией.

Эмануэль Макрон и Путин

К тому же от Франции последовало приглашение в Кремль на годовщину окончания Первой мировой войны.

Действительно, есть такое предложение, этот вопрос прорабатывается и будет в дальнейшем согласовываться по дипломатическим каналам. Если будет все-таки принято решение о такой поездке, мы сделаем соответствующее объявление,

– заявил Дмитрий Песков.