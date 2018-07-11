Будет ли прямая война между Россией и Украиной: в Минобороны РФ сделали громкое заявление

Прямой военный конфликт между Российской Федерацией и Украиной невозможен, ведь народы обеих стран имеют общие корни и историю.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию IL Giornale накануне встречи президентов США и России.

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По его словам, у российской и украинской сторон общие корни, поэтому в общей исторической памяти двух народов не будет места вражде и взаимной конфронтации.

Я считаю, что возникновение прямого противостояния между Украиной и Россией невозможно,

– сказал Шойгу.

Также он вспомнил, как украинцы и россияне "вместе прошли испытания и боролись во время Второй мировой войны".

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что во время этой встречи его американский коллега сможет "вернуть на верный путь" главу Кремля.