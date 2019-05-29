Будет ли сотрудничать "Самопомич" со "Слугой народа": ответ Садового

О списках партии "Самопомич", сотрудничестве со "Слугой народа", штурме Львовского городского совета и первых шагах Зеленского – в прямом эфире 24 каналу рассказал мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый.

О сотрудничестве со "Слугой народа"

– Сначала я бы хотел увидеть, что это такое. Ведь сейчас есть Разумков, а кто еще – я не знаю. То, что они сегодня имеют хорошие шансы привлечь много депутатов, это правда.

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– То, что президент заинтересован в том, чтобы парламент был рабочим, тоже правда. То, что без "Самопомочи" им будет сложно, это однозначно. Ведь мы имеем кадровый потенциал и опыт. Мы выстояли в достаточно непростое время.

Единые кандидаты по мажоритарным округам со "Слугой народа" – это возможно. Но я бы хотел, чтобы все-таки здравый смысл побеждал и люди договаривались между собой, чтобы в парламенте были лучшие.

– Эта кампания очень короткая, люди будут делать ставку на тех, кого они знают. Бренды будут иметь значение, но думаю, что не критично.

О штурме Львовского городского совета

Напомним, что 29 мая под Львовским горсоветом собрались члены организаций "Развитие общества", "Нацкорпус", "Сокол" и союз участников АТО. Требовали, чтобы их пустили в сессионный зал, чтобы поговорить с заместителями мэра. С ними пытался говорить руководитель администрации, впрочем, его бросили на землю. После этого псевдоактивисты выломали двери Ратуши и ворвались в городской совет.

– Я уже обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и руководству полиции Львовской области с требованием наказать псевдоактивистов. Если не наказать тех людей, которые совершают произвол, то пойдет цепная реакция.

– Вы же понимаете, что никто из них не наказан, а такие вещи они делают постоянно. Создается впечатление, что они прикрытие от силовиков. В цивилизованной стране реакция была бы мгновенной.

– 24 мая, неизвестные напали на заместителя городского головы Геннадия Васькива, но никто до сих пор не задержан. Они дальше публично угрожают, сегодня вламались в Ратушу, нападали на людей, бросали их на землю, но никто их не трогает.

Как жители города должны чувствовать себя в безопасности? Если у нас вообще полиция перестала работать во Львовской области, то тогда министр должен принимать ответственное решение.

– Городской совет Львова готов к сценарию 2014 года, когда была "ночь гнева". Тогда городской совет самостоятельно занялся вопросом безопасности. Мы две недели патрулировали город, и уровень преступности кардинально упал.

О списках " Самопомочи "

– Вода вкусная тогда, когда она проточная. В списке будет 30% лиц, которые уже имеют опыт парламентской работы. Каждый из них много уже сделал для развития парламентаризма в нашей стране.

Мы не меняем название, не делаем ретушь. Какие есть, такие есть. Мы смотрим людям прямо в глаза. До 70% – это будут новые лица для Верховной Рады. Однако эти люди известны в своих городах и профессиональных средах.

– Это тот принцип, который мы начали внедрять еще в 2014 году. Когда мы в парламент приглашали совершенно новых людей, лидеров групп. И они себя достойно показали, ведь у нас была основа – наши ценности.

Об объединении " Самопомочи " с другими политсилами

– Объединяться с другими политическими силами в глобальном масштабе нет времени. Однако с Вакарчуком и Гриценко было бы полезно согласовать кандидатов на округа.

Что известно о внеочередных парламентских выборах?Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года. На парламентских выборах 2019 в Верховную Раду имеют шансы попасть четыре партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", партия Порошенко "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина".

– Саакашвили же будет полезным для украинской политики своим опытом и признаниями. Посмотрите на Грузию – какой она была до него и какой стала после. Он приехал работать в Украину, а его просто использовали и нагло выбросили. Это было недостойно должности и статуса президента, – подчеркнул он.

– Мне приятно, что Зеленский вернул ему гражданство. Он достаточно быстро отреагировал. Я оптимист. Думаю, что Саакашвили много полезного сделает. Учитывая наши хорошие отношения, думаю, что мы и вместе немало совместно сделаем. Я приветствовал его с приездом, будем сегодня встречаться. Мы максимально открыты для сотрудничества. Это я хочу обсудить с ним.

О первых шагах Зеленского

– То, что он сегодня приехал в Червоноград, где погибли два горняка, – это правильно. То, что он уехал на Восток, на передовую – это правильно. То есть это те шаги, которые надо было делать. И я их поддерживаю.

– Были определенные переживания, когда появилась идея референдума. Но все сразу отошли назад, что "нет-нет-нет, референдум не планируется". И меня интересуют кадры.

Что президент должен подписать три тысячи кадровых указов. Кто будут председателями областных администраций. Кого номинируют на должности министров. Это важно, так как от этого мы лучше поймем, какая политика будет проделана.

– То, что назначили Данилюка на СНБО – я считаю, что он имеет потенциал. Он, кстати, и хороший финансист. И в международном плане имеет прекрасные контакты. Как аналитик он сможет этой структуре дать новую жизнь. В отношении других лиц, которые предназначены, я, честно говоря, не имею с ними знакомства предыдущего. Поэтому будем видеть их в работе. Но в большинстве – это люди сообразительные.

Больше – смотрите в интервью.