Будет ли торговая война между США и Евросоюзом: ответ дипломата

Торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом не будет. Такое мнение высказал новый посол США в Германии Ричард Гренелл.

Об этом пишет Европейская правда, со ссылкой на американское издание Politico.

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Посол заверил, что США ждут от ЕС новых предложений в ответ на решение президента Дональда Трампа ввести для Евросоюза ввозные пошлины на сталь и алюминий.

"Не будет торговой войны. Это впечатление неправильное", – сказал дипломат. Он добавил, что США разговаривают со своими друзьями, чтобы решить проблему".

Президент говорит: мы хотим свободной и справедливой торговли. Пока другие работают с пошлинами, мы будем делать то же самое. Мы просто хотим равных условий. У нас уже был крайний срок, но его попросили продлить еще раз. Европейцы хотят представить план. Мы ждем,

– сказал Гренелл.

Отмечается, что в марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в отношении Китая, России и Японии, но временно отложила введение дополнительных пошлин для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины.