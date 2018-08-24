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Будет много сюрпризов, – Святослав Вакарчук рассказал о концерте на День Независимости

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Концерт группы "Океан Эльзы" в Киеве
Концерт группы "Океан Эльзы" в Киеве / uacrr.org

Популярная группа "Океан Эльзы" готовится дать грандиозный концерт, который состоится в Киеве 24 августа. Святослав Вакарчук сделал небольшой анонс, в котором рассказал детали выступления на НСК "Олимпийский".

Традиционно, в День Независимости Украины одна из самых известных отечественных групп "Океан Эльзы" проведет грандиозный концерт. В предыдущие годы музыканты выбирали Львов для грандиозного праздника, однако в 2018 году коллектив соберет меломанов на столичном НСК "Олимпийский".

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Сейчас на стадионе установили большую сцену в форме волны, над которой будет виднеться огромный экран в 600 квадратных метров, сообщает ТСН. Во время выступления "Океан Эльзы" будут транслировать специальные ролики, которые подчеркнут содержание песен. В сети уже появились фото сцены. В частности, лидер группы показал селфи на НСК "Олимпийский".

 

 

Ко Дню Независимости Святослав Вакарчук с коллективом готовились тщательно, так как это будет их первое выступление за год концертного перерыва. Не менее волнующим выступление "Океан Эльзы" будет для меломанов, которые уже не могут дождаться начала грандиозного празднования.

"Обо мне так много пишут и говорят, что вряд ли люди соскучились. За музыкой, наверное, грустили. Это совсем другое. Я тоже за ней скучал и с нетерпением ждал этот концерт. Удивлять будем многим. Ну, в первую очередь, посмотрите на эту замечательную сцену, которую делала украинско-латвийская команда. будет много сюрпризов, связанных с этой сценой. Нам повезло с погодой и совсем не будет крыши. То есть мы будем со звездами над головой. Мы год готовились, поэтому будет много песен в новой обработке. У нас приглашены гости на сцену – сразу аж 10 человек. Кто? Увидите, не буду раскрывать", – анонсировал Святослав Вакарчук.

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По словам фронтмена группы, ключевыми в выступлении будут три новых песни – концертные версии песен "В небо жене", "Без тебе" и новая композиция "Скільки нас". Во время исполнения последней песни Святослав Вакарчук предоставит поклонникам особую роль.

"Мы записали три новых песни за этот год, и мы уже их обнародовали. Это – центральная часть программы. И особенно ждите песню "Скільки нас" – вокруг будет происходить красивое действо. Со зрителями, которые придут, мы ожидаем интерактива: все меломаны будут участвовать не только как зрители и слушатели, но и как действующие лица. Что это будет – увидите. У них будут специальные штуки в руках. У них будут, я надеюсь, определенные моменты, где они будут играть основную роль. Мне хотелось бы, чтобы это был круг друзей. Все 80 плюс тысяч человек", – рассказал Святосла Вакарчук.

Начнут грандиозный концерт участники колоритной группы "ДахаБраха". Объявлять выступление вокалистов будут супруги-телеведущие – Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Теги: LifeStyle Музыка День Независимости Святослав Вакарчук Океан Эльзы
Источник: 24 Канал
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