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      Будет рядом: Порошенко посетит Париж в день, когда там будут встречаться Трамп и Путин

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      Порошенко пригласили в Париж
      Порошенко пригласили в Париж / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко 11 ноября посетит французскую столицу. Там он примет участие в праздновании столетия окончания Первой Мировой войны, на которое его пригласил Эммануэль Макрон.

      О визите Порошенко во Францию ​​сообщил государственный секретарь при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, информирует "Интерфакс".

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      11 ноября в Париже с визитом будет находиться президент Порошенко, в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны,
      – сообщил он.

      По словам Лемуана, за день до этого, 10 ноября, в Париже пройдет бизнес-форум.

      График встреч Порошенко в Париже пока неизвестен.

      Добавим, что в Париже 11 ноября состоится встреча Трампа с Путиным. Ее согласовали во время визита советника американского президента Джона Болтона в Москву.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Франции Владимир Путин Петр Порошенко Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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