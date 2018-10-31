В мире Хэллоуин традиционно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Но если вы не любите шумных костюмированных вечеринок или забав вроде "сладости или смерть", хеллоуинская ночь со страшным фильмом для вас станет идеальным вариантом.

LifeStyle 24 подобрал для вас десятку очень страшных фильмов, которые сильно пощекочут вам нервы в Хэллоуин.

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Список фильмов ужасов на Хэллоуин

Невеста Франкенштейна (1931)

Этот научно-фантастический фильм ужасов называют классикой своего жанра. Он стал первым из целой серии экранизаций знаменитого романа Мэри Шелли, и по версии многих критиков "Невеста Франкенштейна" является самой успешной экранизацией.

Сюжет: молодой ученый Генри Франкенштейн похищает из могил трупы и делает из их кусков ужасное огромное существо. Во время грозы ему удалось оживить это существо. Свое творение ученый запер в подвале, но чудовищу удалось выбраться. Играя, существо убивает маленькую девочку и местные устраивают на него охоту.



Кадр из фильма "Невеста Франкенштейна"

Психо (1960)

Один из величайших фильмов гениального Альфреда Хичкока. Критики неоднократно называли этот фильм – лучшим из созданных триллеров. Ведь здесь, впервые за всю историю кино, режиссер показал не только само преступление, но и психологию убийцы, его психоз.

Сюжет: секретарша совершила кражу и решила бежать из города, и по дороге остановилась переночевать в отеле. Но покоя она здесь не нашла – ночью ее жестоко убивают в душе.

Трейлер фильма "Психо": видео

Ребенок Розмари (1968)

Это первый фильм выдающегося режиссера Романа Полански, который он снял в Голливуде. Этот психологический триллер внесен в перечень 250 лучших фильмов по версии IMDb и в сотню самых остросюжетных американских фильмов по версии AFI.

Сюжет: молодая пара Розмари и Гай Вудхауз переезжают в новый дом и знакомятся с эксцентричными соседями, которые навязываются им в друзья.

Однажды Розмари видит странное видение, как она плывет на яхте с Гаем, который превращается в демона и насилует ее. Через несколько дней женщина узнает, что беременна. Позже она понимает, что ее соседи – участники сатанинского культа.

Трейлер фильма "Ребенок Розмари": видео

Изгоняющий дьявола (1973)

Это фильм стал одним из самых рейтинговых за всю историю американского кинематографа. Во время съемок режиссер консультировался со священником Джоном Николом, написавшем книгу об одержимости. Лента также внесена в рейтинг 250 лучших фильмов по версии IMDb.

Сюжет: дочь известной актрисы начинает вести себя очень агрессивно, иногда даже говорит мужским голосом. Врачи заподозрили болезнь мозга, но обследование никаких отклонений не показало. Поэтому мать обращается к экзорцисту. После этого с ее дочерью происходят действительно страшные вещи.

Трейлер фильма "Изгоняющий дьявола": видео

Хэллоуин (1978)

Считается, что этот фильм оказал огромное влияние на весь жанр "ужасов". В 2006 году Библиотека Конгресса внесла "Хэллоуин" в Национальный реестр фильмов, как фильм, который "имеет культурное, историческое или эстетическое значение". Кстати, эту ленту создавали под сильным влиянием вышеупомянутого фильма Хичкока.

Сюжет: На Хэллоуин маленький Майкл Майерс убивает свою сестру. Его отправляют в психушку, но через 15 лет он убегает и становится настоящим убийцей-психопатом и начинает терроризировать город.

Трейлер фильма "Хэллоуин": видео

Сияние (1980)

Недавно известный портал Total Sci-Fi назвал "Сияние" Стэнли Кубрика самым страшным фильмом за всю историю кино. Этот психологический триллер снят по мотивам книги "отца ужаса" Стивена Кинга.

Сюжет: главный герой Джек Торренс с женой и сыном приехал в отель, чтобы поработать смотрителем. Его маленький сын постоянно общается с воображаемым другом, что "живет у него во рту". События происходят в зимний "мертвый" сезон. Поэтому кроме семьи Торренса там никого нет. И здесь с Джеком начинают твориться очень странные вещи.

Трейлер фильма "Сияние": видео

Полтергейст (1982)

Фильм ужаса, снятый по сценарию Стивена Спилберга. Говорят, что в качестве реквизитов сценаристы использовали настоящие трупы. После того фильм якобы стал проклятым. С актерами случались странные вещи и даже смертельные несчастные случаи.

Сюжет: в одном доме появились привидения. Сначала семье это нравилось, ведь призраки казались дружелюбными и забавными. Однако, со временем действия призраков становятся все жестче. Каждый день привидения продолжают терроризировать семью, придумывая все новые испытания. Казалось, что хуже уже и быть не может, но вскоре потусторонние существа похищают младшую дочь.

Трейлер фильма "Полтергейст": видео

Молчание ягнят (1991)

Фильм завоевал сразу 5 статуэток "Оскар" в 5 самых престижных номинациях. Ни одному другому фильму, после 1991 года, не удалось собрать такую коллекцию наград.

Сюжет: Психопат похищает и убивает молодых женщин. Поэтому молодая сотрудница ФБР Кларисса Стерлинг встретиться с заключенным-маньяком, который мог бы объяснить следствию психологические мотивы серийного убийцы и тем самым вывести на его след.

Трейлер фильма "Молчание ягнят": видео

Шесть демонов Эмили Роуз (2005)

По версии сайта ALLTOP10.ORG, этот фильм можно считать самым страшным фильмом ужасов в истории кино. Самое страшное здесь то, что лента снята на реальных событиях. Кстати, в интернете можно найти реальные аудиозаписи голоса прототипа Эмили Роуз – Аннелизе Михель, но мы не советуем вам этого делать.

Сюжет: Одержимая дьяволом девочка умерла при его изгнании. Священника, проводившего обряд, обвинили в убийстве. В поисках справедливости священник изучает демона, погубившего девушку, и пытается доказать в суде существование потусторонних сил.

Трейлер фильма "Шесть демонов Эмили Роуз": видео

Заклятие

Мистический фильм ужаса, в основу которого также поставлены реальные события. В основе картины лежит реальная история семьи Перрон, которые утверждали, что жили в окружении призраков. После успеха первого фильма создатели решили снять вторую часть.

Сюжет: супруги Перон в компании своих пятерых дочерей переезжают в новый дом в Род-Айленде. Их дочери, играя в прятки, находят страшный подвал, который старые хозяева решили закрыть. И тут начинается настоящая мистика. На помощь семье приходят "известные в Америке охотники за привидениями", но попадают в ловушку.

Трейлер фильма "Заклятие": видео