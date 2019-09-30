Будет тепло: более 20 миллиардов кубов газа в украинских хранилищах

К новому сезону российского сериала "холодомор" украинские подземные хранилища газа готовы на все 146%!

Объем газа в ПХГ Украины превысил 19 млрд кубометров с прогнозом о том, что к концу сентября мы поставим рекорд, преодолев отметку в 20 млрд м³.

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На этой неделе, в подземные хранилища газа уже было закачано более 20 млрд м³ "голубого золота", а на сегодняшний день эта отметка преодолена, поскольку закачка продолжается, в среднем по 77 млн м³ в сутки. С учетом такого показателя, к середине октября объемы ПХГ могут приблизиться к отметке 21 млрд м³.

Напомню, что нынешний объем газа в ПХГ является рекордным за последние 9 лет, а в прошлом году отопительный сезон истощил наши хранилища на 8,4 млрд м³. Таким образом, нынешний отопительный сезон мы пройдем более чем комфортно.

Так же немаловажно и то, что общий объем ПХГ Украины 31 млрд м³. А, помимо хранения своего собственного газа, наша страна предоставляет услуги международным трейдерам, которые хранят в Украине 6,7 млрд м³.

А потому, как говорится, свято место пусто не бывает! Ну и с нетерпением жду отопительного сезона, ведь вместе с ним начинается и новый сезон у российской пропаганды, про замерзающую Украину и "холодомор". С 2014 года с большим интересом слежу за этим юмористическим шоу.

Важно: Украина должна предоставлять услуги транзита газа ЕС, а не России, – эксперт