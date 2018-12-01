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      "Будет видно": Путин рассказал о дальнейшей судьбе захваченных моряков и контактах с Украиной

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      "Будет видно": Путин рассказал о дальнейшей судьбе захваченных моряков и контактах с Украиной
      / Фото из открытых источников

      Глава Кремля пока не исключил возможности обмена захваченных 25 ноября 24-х украинских моряков на россиян, которые содержатся под стражей в Украине. При этом Путин традиционно обвиняет Украину в "провокациях" и обещает "либерализовать" получение российского гражданства для украинцев.

      Об этом глава Кремля сообщил во время пресс-конференции по итогам саммита G20.

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      Путин отметил, что сейчас об обмене "говорить рано", потому что в России хотят "подтвердить украинские провокации".

      Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах... Нам нужно оформить соответствующим образом, а там видно будет,
      – заявил он.

      Кроме того, российский лидер заявил, что Россия не ответит на решение Украины запретить въезд россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет во время военного положения. При этом он пообещал "либерализацию" при получении российского гражданства для украинцев, находящихся на территории РФ.

      "Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения российского гражданства, если кто-то из них этого хочет", – сказал Путин.

      В Кремле также обещают, что "контакты с Украиной на высшем уровне" не прекращаются несмотря на то, что "разговор с Президентом Украины Петром Порошенко не состоялся".

      У нас контакты на рабочем уровне (с Украиной – 24 канал) сохраняются. Надеюсь, так и будет. Что касается контактов на высшем уровне, то я от них не отказываюсь. Действительно, этот разговор не состоялся, но это не значит, что мы прекращаем какое-либо общение,
      – считает российский лидер.

      Путин не сдержался и от очередных обвинений в сторону Украины относительно конфликта в Азовском море. Он в своей манере утверждает, что российские пограничники задержали украинские корабли, потому что те "пошли в Керчь".

      "Наши пограничники начали их вытеснять только потому, что они пошли в Керчь. Хотя при этом много раз публично говорили о том, что мост собираются взорвать. А что пограничникам было делать? На требования остановиться не подчиняются, начали бежать в нейтральные воды", – заявил он.

      Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствия?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинских кораблях, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Владимир Путин Конфликт в Азовском море Новости политики
      Источник: 24 Канал
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