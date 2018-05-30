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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Будете ли вы смотреть чемпионат мира по футболу 2018 в России?

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Чемпионат мира по футболу состоится в России
Чемпионат мира по футболу состоится в России

14 июня в России стартует Чемпионат мира по футболу. Украинская сборная не будет участвовать в турнире, а UA:Первый отказался от трансляции матчей в стране-агрессоре.

Однако матчи Чемпионата мира 2018 покажет телеканал "Интер", купив права на показ у НТСУ.

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В Украине же предлагают бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. Резко о проведении турнира в стране-агрессоре высказался Президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который призвал украинцев не ехать в Россию на матчи. Главный редактор интернет-издания "ОстроВ" Сергей Гармаш заявил, что "аморально – ехать в Россию на ЧМ-2018 в то время, когда в тюрьме умирает Сенцов". Украинцы же призывают на ЧМ-2018 болеть за политзаключенных Кремля с тегом #SaveOlegSentsov.

К бойкоту присоединились и за рубежом. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс называет проведение Чемпионата мира по футболу в России этим летом "глупой идеей". Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает к бойкоту матча-открытия чемпионата. Причина – ухудшение с правами людей на территории России. От поездки на Мундиаль отказался Президент Аргентины Маурисил Макри, а в Канаде приравняли Владимира Путина к Адольфу Гитлеру.

 

 

Теги: Новости спорта Опрос 24 Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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