Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора

Будинок, в якому провів своє дитинство найвідоміший у світі український композитор Микола Леонтович, і за долю якого останній рік і місцева громада, і вся Україна вели запеклу боротьбу, буде врятовано.

Ми щасливі оголосити, що в історії Леонтовича зусиллями громадянського суспільства перегорнуто чорну сторінку забуття та нехтування.

Читайте також: Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією

Оголошений в лютому конкурс із реновації будинку отримав свого переможця. Ним став архітектор Олексій Семирог-Орлик.

Проект Олексія конкурсна комісія визначила найкращим з точки зору збереження пам’яті Леонтовича та примноження культурної значимості спадку композитора для майбутнього.

Я нагадаю, що перші роки свого життя (а саме, 1879-1887 роки) майбутній автор "Щедрика" мешкав у селі Шершні на Вінниччині, де його батько працював сільським священником. Саме тут Леонтович отримав від батька перші уроки гри на музичних інструментах. І саме тут він вперше почув українські народні пісні, які згодом стали фундаментом його всесвітньо визнаного спадку.

У 1997-му році розпорядженням Вінницької обласної державної адміністрації будинок було занесено до переліку пам’яток місцевого значення, на ньому було встановлено відповідну меморіальну дошку. Але за два десятиліття, що минули з того часу, будинок опинився у майже зруйнованому стані, оскільки його доглядом цілеспрямовано не займався жоден орган державної чи обласної влади.

У 2017-му році Фонд гуманітарного розвитку України за підтримки громади села Шершні розпочав кампанію із порятунку цього будинку як пам’ятки культурної історії не тільки нашої держави, але усього світу – адже "Щедрик" авторства Леонтовича (в англомовній версії – Carol of the Bells) є найвідомішою різдвяною мелодією на усіх континентах.

Справа порятунку будинку Леонтовича отримала великий суспільний та медійний резонанс. У ЗМІ лунали критичні та обурені оцінки того, як українська держава ігнорує власну спадщину і, таким чином, сприяє її знищенню. До дискусії долучився міністр інфраструктури Володимир Омелян, який публічно дав доручення з’ясувати обставини використання цього будинку для відділення Укрпошти, яке частково займає будівлю.

У лютому 2018-го року наш Фонд оголосив проведення архітектурного конкурсу на реновацію будинку та створення у Шершнях комплексу Миколи Леонтовича, який би об’єднав кілька культурних та освітніх об’єктів.

Проект Олексія Семирога-Орлика передбачає збереження будинку Леонтовича у максимально автентичному вигляді завдяки використанню легких матеріалів та скла, що зможуть боронити будівлю від впливу зовнішнього середовища. Також буде підсилений фундамент будинку, замінена його підлога, а стіни планується очистити піскоструминною обробкою.

Поруч із будинком пропонується звести літній музичний театр під відкритим небом Open Air Leontovych Heart на 350 глядачів та школу-студію з музичними й мистецькими класами, де зможуть навчатися місцеві діти.

Запропонована Олексієм театрально-концертна інфраструктура навколо будиночку Леонтовича дозволить приймати значні потоки туристів і розвивати Шершні як вектор культурного туризму України та Європи.

Я також хочу наголосили, що громада села Шершні поставила крапку в спекуляціях про те, чи є будинок, який зараз намагаються врятувати, саме тою будівлею, в якій мешкала родина Леонтовичів.

Читайте також: Чи є в України план на завтра?

Вже після початку кампанії із збереження будинку Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА виступило із заявою про те, що помешкання Леонтовичів насправді згоріло, а існуюча будівля не має стосунку до його родини. Громада села направила до цього органу вимогу надати історичні документи, що підтверджували б цю гіпотезу, але з Управління лише надійшов лист із повторенням раніше озвучених тез.

25 травня у Шершнях пройшли громадські слухання, на яких громада села ухвалила рішення про реновацію будинку саме як автентичного помешкання родини Миколи Леонтовича та відкинула закиди, що протирічать пам’яті живих мешканців села. Між громадою села та Фондом гуманітарного розвитку України підписаний Меморандум про реалізацію проекту із збереження будинку та розвитку Шершнів як місця пам’яті Леонтовича.

Микола Леонтович є надзвичайною частиною ідентичності України. І за умов вдумливого збереження та примноження його спадщини Шершні можуть перетворитися на напрямок культурного паломництва шанувальників Леонтовича з усього світу. А порятунок його будинку може стати історичним кейсом того, як українське громадянське суспільство рятує минуле і майбутнє своєї країни від політичного нехлюйства та незграбності.

Я хочу подякувати усім, хто словом підтримки і коштом долучився до порятунку будиночку Миколи Леонтовича. У грудні 2018 ми оголосили благодійну акцію по збору коштів #Leontovych_Heart, за умовами якої усі благодійники, які жертвують 10 тисяч грн. і більше, отримують статус Мецената, а їх імена будуть викарбувані на меморіальній дошці на відреставрованому будинку Леонтовича. А поки що ми оприлюднюємо імена меценатів з почуттям великої вдячності: Ольга та Дмитро Бондаренки; Олег Бунданов; Валентина та Ганна Буткевич; Ганна Грицюта; Тарас Демкура; Інна Костиря; Зоя Литвин; Ганна Огринчук; Ольга Олексенко; Людмила Пишна; Геннадій Романенко; Світлана Тимохова; Владимир Федончук; Дмитро Хромов; Олександр Шлапак; Володимир Шпильфогель; Тетяна Ярошенко.

Я щиро хочу подякувати команді Фонду гуманітарного розвитку України, його співзасновникам-однодумцям, громаді села Шершні за палке оберігання від безжального часу та катка бездушної державної машини маленького будиночку великого композитора. Дякую також дитячому хору "Щедрик" і скрипалю Іллі Бондаренку за їхню участь в акціях, що привернули увагу усієї країни до долі цього будинку.

Компанія Volta створила інформаційну платформу, завдяки якій до нашої діяльності з порятунку спадщини змогли долучитися тисячі людей, а дізнатися про неї – мільйони.

Дякую також команді юридичної компанії "Подоляк і партнери", перед якою лежить непростий шлях не лише супроводу процесу реновації будиночку Леонтовича, а й адвокація його права на життя та спростування чиновницького нігілізму.

Дякую усім – боротьба за право суспільства на спадщину лише розпочинається. І перемога буде за нами!

Керівництво сільської ради Шершнів завершує необхідну роботу із визначення документальної приналежності будинку до тої чи іншої організації. Очікується, що цей етап буде завершено до вересня, після чого реноваційні роботи із збереження будинку Леонтовича зможуть розпочатися.

Наразі ведеться остаточна фінансова оцінка реалізації цього проекту.

Минулого року Фонд гуманітарного розвитку України розпочав фандрайзингову діяльність задля порятунку будинку Леонтовича. Наразі вже зібрано близько 350 тисяч гривень, пожертвуваних меценатами. З них 100 тисяч гривень будуть виплачені Олексію Семирогу-Орлику в якості премії за перемогу в конкурсі, що було передбачено конкурсним статутом.

Збір коштів на реновацію будинку Леонтовича триває – і я прошу тих, для кого має значення культурне майбутнє України, долучитися до цієї справи.

Банківські реквізити Фонду гуманітарного розвитку України для переводу благодійних внесків:

ГО "Фонд гуманітарного розвитку України"

ЄДРПОУ 32959952

Р/р №26005589234 в АТ "Райффайзен Банк Аваль"

МФО 380805

Читайте також: Канів як "український Давос": як зробити з українського міста туристичну мекку