Будни "ЛНР": здесь неважно, кто победит на выборах…

Накануне второго тура президентскихвыборов в Украине в воздухе "ЛНР" висит некоторое волнение. Но волнение не от того, кто победит, а от того, как эта победа пройдется по жизни простого человека, всей своей жизнью далекого от политики...

И неважно, кто будет следующим Президентом Украины, важно, как будет после этих выборов применительно к каждой конкретной жизни – к жизни самой рядовой семьи где-то на периферии, кто привычно прячется от обстрелов или жизни жителей "столицы", кто с огромным трудом отладил и свел к минимуму схему своего перемещения в Станицу Луганскую, на территорию Украины, – за пенсией. Каждый давно уже отвык жить отдаленной перспективой, почти все живут короткими отрезками измерения своей жизни – здесь и сейчас.

Научены не доверять, обожглись, потеряв задолженности по социальным выплатам и пенсиям, обожглись многократно, и от этого привыкли брать свое сразу же, не доверяя больше никому. И если провести опрос среди жителей "республики", мы получим странную картину – людям все равно, кто придет к власти в результате выборов, лишь бы этот выбор не изменил их жизни. Для тех, кто нашел работу, кто открыл свое дело, кто ежедневно носит рюкзаки со специями и детским питанием из Станицы Луганской в Луганск, зарабатывая на этом по 20 рублей на килограмме веса, пусть лучше будет так, чем как-то иначе.

Чисто гипотетически хочется перемен. Хотелось бы конца войны, хотелось бы ясности своего статуса и каких-то перспектив. Но все это настолько размыто и настолько страшно, что для многих война стала более привычной, хоть и страшной реальностью, чем неясный и размытый мир.

Школьники и студенты совершенно честно скажут вам, что живут хорошо, потому что большую часть своей сознательной жизни они жили именно так. И многие молодые люди честно скажут о том, что их жизнь сейчас наладилась – женщины нашли стабильную работу в коммерческих центрах, мужчины выезжают на заработки. Это почти стабильность.

Стабильность, которая позволяет рожать детей, покупать смехотворно дешевую недвижимость, путешествовать, планировать свою жизнь на этот месяц и до лета. И даже старики, которые разлучены с детьми, кто вынужден пересекать линию разграничения в переходах за украинской пенсией, скажут, что привыкли к этому – две пенсию дают жить не только им, но и их детям, учить внуков, покупать лекарства. И в этом странном жизненном укладе все уже как-то нашли себя.

Конечно, сравнивая со своей жизнью пять лет назад, это не жизнь, но сравнивая с тем, что было четыре и три года назад, это стабильность. И если новый виток в политической жизни Украины принесет перемены, к ним не готовы. Уже сейчас на старом мосту на Станицу стало меньше тачечников и несунов, нет тачек с яблоками и сыром и меньше рикш – на блок-посты накануне выборов пришло усиление. И все те, кто остался без работы, уже сейчас ощутили перемены, и ждут прежней жизни, стабильности и возврата к недавнему прошлому. Хотя при этом все, безусловно, за мир…