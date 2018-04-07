Все здесь никто и звать их никак – вот настоящая суть проживания в Луганске сейчас

У меня есть приятельница. Прекрасный специалист в своей узкой отрасли. Одна проблема, чтобы проявить себя, ей нужны масштабы.

То есть, чтобы работать в своей узкой отрасли, должно быть то предприятие, где эта отрасль будет.

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Наверное, и генеральный директор без огромного завода стоит не очень-то много. И вышло так, что с войной вся работа моей приятельницы вышла.

Знания, опыт, желание работать остались, а работы не было. Сократили не только ее, а весь тот отдел, которым она руководила.

К владельцу фирмы никаких претензий, сам в разы в худшем положении – все вокруг рушится, меняется, годами нажитые связи насмарку.

Но что ей делать? На секунду вообразите себя на ее месте. Это как минимум страшно для любого человека – терять работу, стабильность, друзей, очертания свеого завтра. Она десять лет руководила людьми. Работала честно, с удовольствием. Весь ее гардероб – женщины при должности.

И тут ни работы, ни четкого понимания, что будет дальше. Нужно отдать ей должное, она не стала ждать каких-то прояснений, как многие, и пошла работать сразу же в аналогичную структуру рядовым сотрудником. Полгода продержалась и ушла в "министерство" – здесь говорят о такой работе с завистью: повезло.

В "министерстве" обещали стабильную и более высокую зарплату. Но сколько же головной боли шло в нагрузку к тем стабильным деньгам...

За последние десять лет она не могла вспомнить, чтобы на нее столько и так кричали, чтобы для лучшего понимания заданий говорили ей "тупая", "ты" или постоянно напоминали, что она ничего не стоит в этой жизни.

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Два года систематического прессинга, морального давления, спекуляции увольнением, перспектива остаться без работы и средств к существованию. Она все молча терпела, чего никак не ожидала от себя.

10 тысяч рублей по меркам "республики" были очень неплохими деньгами. Хотя за два года она не купила себе ни одной новой вещи или чего-то в дом – весь заработок покрывал только еду и проезд.

Частые выходы по выходным и работа сверхурочно были системой. Тот "новый" "министр", в структуре которого работала моя приятельница, по*у рвал ради похвалы "главы" "республики".

До Луганска и "министерства" белокурая "министр" была чиновником где-то в глубинке, это был ее звездный час, обратной дороги в свой Богом забытый шахтерский городишко для себя она не видела.

Сама "министр" могла работать сутками и требовала этого от других. А еще – повиновения, уважения, преданности, безапелляционного подчинения всему. Она откровенно унижала всех в отделе, брезговала темой семьи, потому что в свое время вместо семьи выбрала карьеру.

Моя приятельница стойко продержалась два года. Прошла митинги, шествия, рабочие субботы и вечера для "горящих" поручений. Пыталась привыкнуть к систематическому тыканью и тому, что она – никто и звать ее никак, а ей как специалисту грош цена, потому что вокруг таких сотни и тысячи – только свистни.

А потом моя знакомая просто не продлила контракт, хотя соблазн уйти за эти два года был тысячу раз. Ушла в никуда и с легким сердцем – жалеть уж точно было не о чем. Ей было жаль тех, кто остался терпеть за ту зарплату все унижения и моральное насилие над собой. На тот момент она считала, что любая работа после "министерства" будет лучше и желаннее...

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