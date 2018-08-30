Будьте мужчиной, – пользовательница сети раскритиковала фото Сергея Притулы

На годовщину свадьбы с женой Екатериной Сергей Притула опубликовал волшебное сообщение. Однако не все пользователи сети с восторгом отреагировали на него.

Сергей Притула растрогал сеть. Телеведущий нежно поздравил свою жену с годовщиной свадьбы и впервые показал, как выглядит его 1-летняя дочь Соломия.

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"Нашей семье сегодня исполнилось 3 года! Этот день мы прожили празднично! До последней минуты! Люблю тебя, Катюша! Все, что мы с тобой делаем вместе, мне очень нравится: Соломийка, телеверсия "Варьяты-шоу", праздники , будни, путешествия! С тобой даже ссориться – одно удовольствие. Рад быть твоей половинкой!" – написал Сергей Притула.

И такое нежное сообщение не все с восторгом восприняли. Среди десятков поздравлений поклонница Сергея Притулы решила раскритиковать фото своего кумира. Однако комментарий получился довольно странным.

Пиар и все. Для чего выставлять свою личную жизнь в свет? Будьте мужчиной уже до конца, а не только волонтером и все остальное, тогда никто вас не осудит. Желаю счастья, здоровья и вам, и вашим двум женам, и главное – детям, всем рожденным, и которых зачали, и зачнете,

– написала пользователь сети.

На такой странный комментарий решил отреагировать Сергей Притула. Телеведущий не подбирал слов и довольно гневно прокомментировал слова поклонницы.



"Прочитав ваш комментарий, потом прочитав еще раз, задумался: бывает, что люди пишут с ошибками, а бывает, что пишут глупости. А бывает, что начинают писать одно, а заканчивают совсем другим. Ваш комментарий – это сочетание всех стилей! Х*р знать, что по содержанию, с горой ошибок и со схемой "Притула, ты говно, желаю тебе счастья!" Вот сижу сейчас и ломаю себе голову... Это если такой человек мне подписан, то я что, тоже слабый на голову? Или просто совпало? " – ответил Сергей Притула.