Больше всего непогоду были заметно на трассе Одесса – Николаев. Об этом сообщило местное издание.
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На трассе Одесса – Николаев выпал град
В южных областях бушевал ветер и дождь. Температура воздуха составляла ориентировочно 20 градусов.
На трассе Одесса – Николаев возле сел Сливино, Весеннее и Кривая Балка выпал град, который многие сначала приняли за снег,
– говорится в сообщении.
Издание "НикВести" сообщило, что град выпал размером с перепелиное яйцо.
Непогода повалила несколько деревьев, поэтому движение авто по состоянию на утро 7 августа было затруднено.
Кстати, спасатели предупреждали о том, что в Одесской области 5-6 августа возможны грозы, днем местами град и шквалы до 15-20 метров в секунду.
Град на трассе Одесса – Николаев / Фото из сообщества в вайбере "ДТП и дороги Николаева"
Непогода в Украине и Европе: последние новости
- 7 августа сильные дожди накрыли Харьков, накануне же Полтаву и некоторые другие области. Стихия затопила там улицы, повалила деревья и оставила местных жителей без света.
- Спасатели сообщили, что в течение 6-7 августа в Украине снова значительно ухудшились погодные условия. Из-за сильных дождей, грозы и порывов ветра без света остались 339 населенных пунктов.
- 6 августа Польша пострадала от аномальных ливней. Интенсивные осадки натворили немало бед. Некоторые реки вышли из берегов и затопили улицы ряда населенных пунктов.