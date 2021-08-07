Больше всего непогоду были заметно на трассе Одесса – Николаев. Об этом сообщило местное издание.

Заметьте Половину областей накроют грозы, град и шквальный ветер: где ожидать ненастье

На трассе Одесса – Николаев выпал град

В южных областях бушевал ветер и дождь. Температура воздуха составляла ориентировочно 20 градусов.

На трассе Одесса – Николаев возле сел Сливино, Весеннее и Кривая Балка выпал град, который многие сначала приняли за снег,

– говорится в сообщении.

Издание "НикВести" сообщило, что град выпал размером с перепелиное яйцо.

Непогода повалила несколько деревьев, поэтому движение авто по состоянию на утро 7 августа было затруднено.

Кстати, спасатели предупреждали о том, что в Одесской области 5-6 августа возможны грозы, днем местами град и шквалы до 15-20 метров в секунду.



Град на трассе Одесса – Николаев / Фото из сообщества в вайбере "ДТП и дороги Николаева"

Непогода в Украине и Европе: последние новости