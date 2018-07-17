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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Буду бороться за детей до последнего: новые детали о горе-матери, которая приковала детей цепями

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На Ивано-Франковщине родная мать приковала детей цепями к батарее, к крану и ушла из дома. Как оказалось мальчик и девочка из родного дома, где над ними надругались, бежали дважды. Однако, их к горе-матери вернула бабушка.

Металлические цепи на шее внуков женщина заметила не сразу - дети сначала спрятали их под одеждой. А потом объяснили, что так их обидел соседский парень.

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"Внук начал мне рассказывать, что они к детям бегают играть. И там какой-то мальчик за ними гнался по улице. Замотал эти цепи. Вы бы поверили? А как говорю, Боже, что это за садизм в селе делается", – рассказала бабушка.

Поэтому освободив детей с цепей, бабушка повела их к матери. Впрочем, через несколько минут они снова сбежали.

Мать с бабушкой находится в неприязненных отношениях, в дом не заходила. Дети пошли в дом. Мамы на то время не было. Она работает в ночную смену в магазине. Дети ,боясь наказания матери, просто ушли из дома,
– прокомментировала начальник отдела ювенальной превенции ГУ НП в Ивано-Франковской области Алла Бойчук

Искали их уже с полицией и нашли, перепуганных в заброшенном помещении в трех километрах в городе Городенка. Правоохранителям они рассказали, что их цепями сковала родная мать за непослушание. Одного ребенка приковала к батарее, другого к крану и ушла из дома. Мальчик снял оковы и помог сестре. Они собрали вещи и убежали из дома.

Соседи говорят, что не раз слышали детские крики в этом доме. Несколько месяцев назад даже написали анонимное письмо в социальные службы, но после проверки детей все же оставили матери.

Провелись соответствующие работы и обследовались условия проживания и эти данные, что были указаны в письме, не были обнаружены. То есть и дети отрицали факты жесткого обращения со стороны матери,
– отметил начальник службы по делам детей Городенковского РГА Андрей Цюмпала.

Отец детей на заработках. Уже возвращается в Украину. Сама женщина себя виновной не признает.

У меня была очень сложная жизнь, очень сложная. Значит какая-то причина какая-то была, почему я так сделала. Я вам скажу одно, я очень очень люблю своих детей и буду бороться за них из последних сил. Я не знаю, за что мне такое,
– рассказала мать детей Вилета.

В полиции открыли уголовное производство. За это женщину могут лишить родительских прав или посадить за решетку до восьми лет. Впрочем подозрение ей еще не объявили.

Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска Дети
Источник: 24 канал
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