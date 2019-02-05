Буду отключать микрофон, – Парубий рассказал, что будет делать с агитаторами в Раде

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен бороться с потенциальными агитаторами в парламенте, которые будут пытаться манипулировать украинцами.

Так, на заседании Верховной Рады 5 февраля он сказал, что будет отключать микрофон всем, кто будет вести избирательную агитацию. Глава украинского парламента не хочет, чтобы парламент превратился в плацдарм для избирательной кампании, передает "Украинская правда".

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Когда я буду видеть, что во время обсуждения законов кто-то не обсуждает закон, а ведет предвыборную агитацию, я буду выключать микрофон,

– подчеркнул Андрей Парубий.

Он также выразил уверенность, что депутаты такое решение поддержат.

"Я не позволю превратить Верховную Раду в плацдарм для избирательной кампании, особенно учитывая то, какая огромная ответственность стоит перед нами на этой сессии", – добавил он.

Когда состоятся президентские выборы в Украине?

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. 8 марта станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

В этом же году, правда, осенью состоятся выборы в парламент. Вероятная дата их проведения – 27 октября.